E CPI pa luna di April 2024 ta 109.45, loke ta representa un subida di 0.1% compara cu e indice di Maart 2024 (109.37). E cambio di e CPI pa e ultimo diesdos (12) lunanan (April 2023 te cu April 2024) ta 2.2%, un caida di 2.7 punto di porcentahe (ppt) compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (4.9%).



E promedio anual (ultimo 24 luna) di e tasa di inflacion pa e periodonan di April 2021 te cu April 2022 y April 2023 te cu April 2024 ta 1.9%, un caida di 4.4 ppt compara cu e 6.3% registra den e periodonan di April 2020 te cu April 2021 y April 2022 te cu April 2023.

Durante e luna aki, ocho (8) di e diesdos (12) sectornan a registra subida di prijs. E subidanan cu tawata tin e mayor efecto riba e CPI a wordo registra pa e sectornan di “Transporte” (4.2%), “Vivienda” (0.4%) y “Restante bienes y servicio” (0.7%), causando un efecto di respectivamente, 0.54, 0.09 y 0.09 ppt. E subidanan den e sectornan restante a contribui cu un efecto di 0.09 ppt riba e CPI di April 2024.

E subidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente un caida den e indice di e sector di “Mobilario” (-4.6%) cu a contribui cu un efecto di -0.41 ppt riba e CPI di April 2024. E caidanan den e sectornan restante a contribui cu un efecto di -0.33 ppt riba e CPI di April 2024.

E subida den e sector di “Transporte” a wordo causa principalmente door di un subida di 11.0% den e categoria “Compra di vehiculo”, causando un efecto di 0.44 ppt. E subida den e sector di “Vivienda” a wordo causa principalmente door di un subida di 1.5% den e categoria “Mantencion y reparacion di vivienda”, causando un efecto di 0.09 ppt. E subida den e sector di “Restante bienes y servicio” a wordo causa door di un subida den e categoria “Otro articulonan personal” (8.1%), causando un efecto di 0.09 ppt.

E caida den e sector di “Mobilario” a wordo causa principalmente door di un caida den e categoria “Aparato pa uso domestico” (-15.6%), causando un efecto di -0.37 ppt.

Canasta di consumo

E canasta di consumo di e CPI ta consisti di 408 bienes y servicionan. Compara cu Maart 2024, 36.8% di e bienes y servicionan aki a conoce un aumento di prijs causando un efecto di 1.26 ppt, mientras cu 44.4% ta mustra un caida di prijs, cu a contribui cu un efecto di -1.19 ppt y pa e restante 18.9% no tawata tin cambio den prijs. Prijsnan di bienes a subi cu 0.6% y a causa un efecto di 0.36 ppt. Prijsnan di servicionan a conoce un caida di 0.7% y a causa un efecto di -0.28 ppt riba e CPI di April 2024.

Core inflation

E CPIC (core inflation) – CPI excluyendo e efecto di energia y cuminda – a registra na April 2024 un subida di 2.7%. E indice di energia – cu ta consisti di e productonan: electricidad, awa, gasolin y diesel – a registra un caida di 2.1%. E indice di cuminda a registra un subida di 3.4%.

Kico ta CPIC?

E CPIC (core inflation) of e inflacion basico ta un porcion di e inflacion unda cierto articulonan cu tin movimientonan di prijsnan volatil ta wordo exclui, manera productonan alimenticio y energetico. Na momento cu e inflacion basico wordo calcula, e componentenan mas volatil ta wordo elimina di e inflacion total. E indice di e inflacion basico ta sirbi pa evalua e tendencia riba medio y largo plazo di e nivel general di prijsnan. Pa ahusta maneho monetario, hopi economista ta enfoca riba e tasa di e inflacion basico, como cu esaki ta permiti un evaluacion mas profundo di e procesonan di inflacion reciente den e economia. E CPIC ta wordo calcula door di compara e indice promedio di e periodo di e 12 lunanan mas reciente cu e promedio di e periodo di 12 lunanan anterior (Promedio anual). Elaboracion di un CPI tin tres meta principal.

1. Como un metodo di calculo pa compensa empleadonan pa motibo di perdida di poder di compra, ahustando nan salarionan, cu e proporcion di e cambio porcentual di CPI, locual ta conoci como indexering.

2. Como un mecanismo pa ahusta componentenan di e producto domestico bruto (GDP) di termino nominal pa termino real den Cuentanan Nacional. (Por ehempel door di elimina e efectonan di cambionan di prijs di e balor di consumo)

3. Como un medio pa gobiernonan y/of banconan central fiha obhetivonan inflacionario.

Bestaansminimum

E bestaansminimum pa un hogar consistiendo di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-15 aña) na April 2024 ta Afl. 5,497, un subida di Afl. 3 compara cu Maart 2024 (Afl. 5,494). E bestaansminimum pa un hogar di un (1) adulto ta Afl. 2,618, un subida di Afl. 2 compara cu Maart 2024 (Afl. 2,616).

Kico ta un “Bestaansminimum” y con e ta wordo ahusta?

CBS ta defini un bestaansminimum como e nivel minimo di entrada cu ta wordo percibi necesario pa un persona of famia por funciona den sociedad di un manera adecuado y socialmente aceptabel. Ora nos usa e definicion “Bestaansminimum”, en realidad ta wordo referi na un “Sociaal Bestaansminimum” y no na e definicion literal di un “Bestaansminimum” cu ta referi na “e suma di placa necesario pa cumpra e bienes y servicionan cu ta wordo considera necesario pa biba un bida liber di privacionnan basico” (Nacionnan Uni). Un indice a wordo crea pa e “Bestaansminimum” door di calcula e costo di tur recursonan esencial cu un adulto promedio ta consumi durante un luna. Cada luna e indice aki ta wordo ahusta, a base di e prijsnan di alimento, paña, vivienda, transporte y otro articulonan den e canasta.

E bestaansminimum actual ta wordo basa riba e rapport

“Bestaansminimum 2010” publica door di CBS na April 2010, y cual ta wordo actualisa mensualmente segun e CPI. E unidad di referencia usa door di CBS (manera indica den e rapport aki) ta di un hogar cu ta consisti di dos adulto y dos mucha (di 0 pa 14 aña).

Bestaansminimum na April 2024

E bestaansminimum ta e nivel minimo di entrada cual ta wordo percibi cu ta necesario pa logra mantene un nivel di bida adecuado den un cierto pais. Usualmente e bestaansminimum ta wordo determina door di calcula e gasto di tur e recursonan esencial cu un adulto ta consumi den un luna of aña. Generalmente esaki ta wordo yama un indice basico di necesidad, y e ta varia segun e prijs di cuminda, paña, vivienda, transporte y otro articulonan den e “canasta”. Escalanan di ekivalencia ta wordo usa pa ahusta e nivel minimo di entrada percibi pa hogarnan di diferente tamaño y composicion. E escala ta asigna un peso di 1.0 pa e prome adulto y 0.5 pa cada adulto adicional den e hogar (edad 16+) y un peso di 0.3 pa cada mucha (edad 0-15 aña).

E bestaansminimum ta basa riba cifranan di e rapport

“Bestaansminimum 2010” y ta wordo actualisa mensualmente pa cu inflacion usando e CPI mensual. E unidad di referencia den e rapport aki ta di un hogar cu ta consisti di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-15 aña). Na April 2024 e bestaansminimum mensual pa un hogar cu ta consisti di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-15 aña) (Afl. 5,497) ta mustra un subida di Afl. 113 compara cu April 2023 (Afl. 5,384) y a wordo causa principalmente door di subidanan di respectivamente, Afl. 57 y Afl. 29, den e sectornan di “Cuminda y bebida no-alcoholico” y “Comunicacion”. Na April 2024 e bestaansminimum mensual pa un hogar cu ta consisti di un solo adulto ta Afl. 2,618, cual ta representa un deficit di entrada di Afl 632, un caida di Afl. 39 compara cu e deficit observa un aña pasa (Afl. 671). E deficit aki ta e di dos mas halto registra den un periodo di seis (6) aña pa luna di April.

Cambio di prijs di petroleo, utilidad, gasolin y diesel na April 2024

Prijs di utilidad (electricidad y awa), gasolin y diesel ta wordo determina primordialmente door di e prijs internacional di petroleo. Na April 2024 e prijs promedio pa bari di petroleo (US$ 85.50) a conoce un subida di US$ 4.49 (5.5%) compara cu Maart 2024 (US$ 81.01). Prijs di electricidad y di awa no a cambia compara cu Maart 2024. Consecuentemente, e prijs promedio di electricidad pa vivienda a keda Afl. 274.57, mientras cu e prijs promedio di awa pa vivienda a keda Afl. 168.73.

Prijs di gasolin a registra un subida di Afl. 11.30 cent (4.4%) na April 2024 y a causa un efecto di 0.21 ppt riba e CPI. Prijs di diesel a registra un caida di Afl. 6.30 cent (-2.7%) na April 2024 y a causa un efecto di -0.01 ppt riba e CPI.

Na April 2024, utilidad, gasolin y diesel como grupo, tawata tin un subida di prijs di 1.2% compara cu Maart 2024 y hunto tawata tin un influencia di 0.20 ppt riba e CPI, mientras cu e restante 404 bienes y servicio hunto, a conoce un caida di prijs di 0.2% y tawata tin efecto un efecto di -0.13 ppt riba e CPI.

Cambio di prijs di Cuminda y servicio di catering na April 2024

E indice di “Cuminda & servicio di catering” a registra un subida di 0.3% na April 2024, despues di a registra un subida di 0.2% na Maart 2024. E indice di “Cuminda na cas” (0.3%) a registra un subida, unda shete (7) di e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda na cas a subi na April 2024. E indice di “Fruta” a conoce e subida di mas grandi (2.3%) na April 2024. Otro subidanan significante a wordo registra den e indicenan di “Berdura” (1.2%) y “Pan y otro productonan di grano” (0.8%). E caida mas grandi a wordo registra den e indice di “Batata, yuca y batata dushi” (-3.9%) na April 2024. E indice di “Cuminda pafo di cas” a registra un subida di 0.2% na April 2024. Na April 2024, “Cuminda na cas” y “Cuminda pafo di cas” como grupo, tawata tin un subida di prijs di 0.3% compara cu Maart 2024 y hunto tawata tin un influencia di 0.05 ppt riba e CPI, mientras cu e restante bienes y servicio hunto a experencia un subida leve di prijs di 0.03% y tawata tin un efecto di 0.02 ppt riba e CPI.

CPI pa e periodo April 2023 – April 2024

Indice di Prijs di Consumo

Den e ultimo diesdos (12) lunanan, e CPI a subi cu 2.2%, unda nuebe (9) di e diesdos (12) sectornan a registra subida di prijs. E subidanan cu tawata tin e mayor efecto riba e CPI a wordo registra pa e sectornan di “Comunicacion” (20.6%), “Restante bienes y servicio” (2.9%), “Cuminda y bebida no-alcoholico” (2.5%), “Vivienda” (1.0%), “Restaurant y hotel” (5.0%) y “Educacion” (24.8%) causando un efecto di respectivamente, 1.52, 0.34, 0.29, 0.27, 0.24 y 0.24 ppt. E subidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di 0.11 ppt riba e CPI di April 2023 – April 2024.

E subidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente un caida den e indice di e sector di “Transporte” (-3.3%), cu a contribui cu un efecto di -0.46 ppt. E caidanan den e sectornan restante a contribui hunto cu un efecto di -0.39 ppt riba e CPI di April 2023 – April 2024. E subida den e sector di “Comunicacion” a wordo causa principalmente door di un subida di 21.1% den e categoria “Servicio di telefon y fax”, causando un efecto di 1.49 ppt. E subida den e sector di “Restante bienes y servicio” a wordo causa door di principalmente subida den e categorianan “Otro articulonan personal” (17.2%) y “Cuido personal” (3.8%), causando un efecto di respectivamente, 0.17 y 0.16 ppt. E subida den e sector di “Cuminda y bebida no-alcoholico” a wordo causa principalmente door di un subida den e categoria “Cuminda” (2.2%), causando un efecto di 0.22 ppt. E subida den e sector di “Vivienda” a wordo causa principalmente door di un subida di 14.3% den e categoria “Mantencion y reparacion di vivienda”, causando un efecto di 0.74 ppt. E subida den e sector di “Restaurant y hotel” a wordo causa door di subida den e categoria “Cuminda pafo di cas” (3.6%), causando un efecto di 0.17 ppt. E subida den e sector di “Educacion” a wordo causa door di subidanan di 42.9% y 32.0% den e categorianan “Educacion preescolar y basico” y “Educacion secundario”, causando un efecto di respectivamente 0.10 y 0.14 ppt.

E caida den e sector di “Transporte” a wordo causa principalmente door di un caida di 11.8% den e categoria “Compra di vehiculo”, causando un efecto di -0.60 ppt.

E subidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente un caida den e indice di e sector di “Transporte” (-3.3%), cu a contribui cu un efecto di -0.46 ppt. E caidanan den e sectornan restante a contribui hunto cu un efecto di -0.39 ppt riba e CPI di April 2023 – April 2024. E subida den e sector di “Comunicacion” a wordo causa principalmente door di un subida di 21.1% den e categoria “Servicio di telefon y fax”, causando un efecto di 1.49 ppt. E subida den e sector di “Restante bienes y servicio” a wordo causa door di principalmente subida den e categorianan “Otro articulonan personal” (17.2%) y “Cuido personal” (3.8%), causando un efecto di respectivamente, 0.17 y 0.16 ppt. E subida den e sector di “Cuminda y bebida no-alcoholico” a wordo causa principalmente door di un subida den e categoria “Cuminda” (2.2%), causando un efecto di 0.22 ppt. E subida den e sector di

“Vivienda” a wordo causa principalmente door di un subida di 14.3% den e categoria “Mantencion y reparacion di vivienda”, causando un efecto di 0.74 ppt. E subida den e sector di “Restaurant y hotel” a wordo causa door di subida den e categoria “Cuminda pafo di cas” (3.6%), causando un efecto di 0.17 ppt. E subida den e sector di “Educacion” a wordo causa door di subidanan di 42.9% y 32.0% den e categorianan “Educacion preescolar y basico” y “Educacion secundario”, causando un efecto di respectivamente 0.10 y 0.14 ppt.

E caida den e sector di “Transporte” a wordo causa principalmente door di un caida di 11.8% den e categoria “Compra di vehiculo”, causando un efecto di -0.60 ppt.