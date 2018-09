India ta aboli Ley di Adulterio: “E casa no ta su doño”

NEW DELHI, India – Te cu awo hombernan cu tabata mantene relacion cu hende muhenan casa sin nan permiso, lo por a wordo castiga penalmente.

Corte Supremo Indio a despenalisa relacionnan sexual cu hende muhe cas, revocando asina un ley di e era colonial.

Un hues predominante Indio, Dipak Misra, a califica e seccion correspondiente di e Codigo Penal como anticua y inconstitucional.

“E ley di adulterio ta un inhusticia y ofensa na e dignidad di e hende muhe”, el a subraya. “E adulterio por ta e causa di procesonan civil, manera divorcio, pero no di delito criminal”, The Hindustan Times a informa, citando palabranan di e hues.

Prome cu el a wordo aboli, e seccion 497, tabata stipual un pena di te cu cinco aña di prizon pa a tene sex cu’n muhe casa sin permiso di su casa.

E ley tabata castiga solamente e hende homber, cual e Codigo Penal ta considera como instigado incluso si e muhe tabata infiel pa su propio boluntad.

Di nan banda, e muhenan no por a demanda na casa den caso di infedilidad di esakinan.

“Ta hora di declara cu e casa no ta e doño. E parametro dominante ta esun di igualdad. Tur e percepcionnan historico mester evapora y nan orbituarionan mester wordo scirbi”, segun e declaracion hudicial cu The Times of India ta cita.

Misra a precisa cu mescos “no mester tin un monarkia patriarcal riba un yiu muhe”, tampoco mester existi “e monarkia di e casa ariba su señora”.

Na principio di luna, India a despenalsia e relacionnan sexual consensual entre personanan adulto di e mesun sexo. E decision a revoca un ley di e era colonia cu tabata contempla un castigo di te cu cadena perpetuo pa e tipo di relacionnan sexual aki.

