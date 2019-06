Indexering tabata un di e puntonan trata den reunion entre SADA y Minister di Finanzas

Sindicato di Douaneronan, SADA, a tene un reunion cu minister di Finanzas, mr. XIomara Ruiz- Maduro, pa cual Sr. Eduard maduro, lider di sindicato SADA ta elabora mas ariba esaki.

Sr. maduro a remarca cu e reunion a bay den bon ambiente, aunke cu si e ta admiti cu e relacion entre SADA y Minister di Finanzas, no a cuminsa ariba bon pia. Di un banda ta compronde, pero di otro banda SADA tabata bibando e sitaucion aki caba cu e directiva di DOuane, prome cu gobierno nobo a sinta. Pa SADA tabata cuestion di sigui ariba e mesun pia. Esaki a purba di splica e minister caba, pero tin biaha mester dal un stap atras y refleha.

Segun Sr. Maduro, e punto ta cu tabata tin un reunion cu e minister unda a trece varios punto dilanti. A splica e minister den detayes, temanan cu tabata tin tension ariba dje, p.e. Situacion na airport. A papia tambe over di e situacion di Douane en general, e situacion di gastonan di personal, cu ta algo cu a tende for di e minister pa locual ta trata indexering. Esaki ya caba ta na altura di dje, pero den e reunion formal cu SADA y minister, a trece esaki oficialmente dilanti. No a logra toca tur e puntonan den e reunion aki, pero ya caba tin un otro reunion planea caba.

Puntonan di preocupacion

Un punto di preocupacion ta e cuestion di salario, cu ta algo di un aña y mey caba pega. Tin cosnan cu a cuminsa cana y esaki a keda trata cu minister. Un biaha mas a haya e reconfirmacion y SADA ta respeta esaki. Semper e parti mas principal y cardinal pa Cuerpo di Aduana ta e salariering y asina a informa su miembronan den detaye. Di parti di e salaris esey ta loke ta esun cu mas ta pisa aworaki den Cuerpo di Aduana. Otro puntonan cu ta e desconfiansa cu tin actualmente den e director y tambe e Management Team, e manera con e cuerpo ta wordo maneha.

Pa duna un ehempel, Sr. Maduro a menciona e asunto na airport unda cu tabata tin varios informacion incorecto cu e minister a haya di parti di e directiva y esaki a wordo treci dilanti un biaha mas. Aki ta wak claramente cu e director no ta integro bezig, ya cu ora ta duna cifranan, mester ta honesto, pone cosnan manera nan ta ariba mesa y no desvia of cambia cierto puntonan. P.e. e minister a wordo malinforma di cuanto placa ta bay spaar na overtime, y esaki a mustra minister cu e informacion aki no ta cuadra. Pero esey ta cosnan cu aworaki, ta spera cu den e siguiente reunion lo cera e capitulo di airport, ya cu e minister a compronde e situacion. Y e minister na su turno a pidi SADA algun ideanan di kico nan ta pensa cu lo por yuda. En corto, tin tres elemento den Douane, tin e director, e Management Team, e sindicato y e minister. Y si esakinan no ta ariba e mesun liña, y pa trece nan hunto mester busca esun mas cerca di e asunto aki, unda cu sindicato SADA semper a mustra e parti di profesionalismo unda cu semper nan a traha mas obhetivo, e asuntonan cu ta biba den Douane.

SADA nunca a bay den un situacion personal, semper nan a keda ariba nivel profesional, y esey tardi of trempan ta wak esey ta asina ta traha. Y esey tabata e parti cu toch cu a yuda cu e reunion cu e minister a bay bon. Un reunion profesional y obhetivo, unda cu e punto central y cardinal ta e Cuerpo di Aduana, e bienestar di e cuerpo di Aduana. Unabes tin un cuerpo sano y ta traha cu smaak unda cue produccion lo subi, cu na final di dia lo ta na beneficio di pais Aruba. SADA su meta principal no a cambia y no lo cambia tampoco.

A splica minister presidente cu SADA kier pa e cuerpo bay dilanti. Y si den dado caso tin cosnan cu not a bay bon, ta keda na gobierno pa tuma e stapnan. A trata varios punto den e reunion, salario y e situacion cu ta reina den Cuerpo pa locual ta trata e director. Aña pasa un mocion di desconfiansa a wordo trece na final di aña pasa. A splica minister pakico e mocion di desconfiansa a bin dilanti, tur e puntonan cu ta substancia e mocion aki. Di parti di SADA tabata masha cla, pa loke te maneho cu no ta bayendo den bon direccion.

Tin tur indicacion cu e siman aki e parti huridico a sigui su caminda. Ta wardando e ultimo detayenan cu nan mester haya pa nan informa nan miembronan den detayes. Si por bisa, y semper SADA a bisa su miembronan cu e parti di pagamento no ta un punto di discusion ni pa sindicato ni pa gobierno. Ta cosnan cu ta tuma tempo. Si e por a bay mas lihe, pero SADA como sindicato no por sinta den e stoel di gobierno y pone e cosnan cana mas lihe. Tin ora mester duna tempo pa tur esunnan envolvi. Mediador tambe tabata tin su input pa tur cos formalisa y SADA ta up to date cu su informacion, pa ora e yega gobernador tur cos ta na ordo y unabes gobernador firma, e ta un caso cera.

Comments

comments