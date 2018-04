Inclusion di tur e Centronan di Bario den e rescate social di nos pais

Minister ta realisa con profundo nos problema social ta. Minister ta realisa cu djis papia no ta suficiente mas. Y cu mester pone accion tras dje palabra. Minister ta compronde cu su so no por logra un cambio lihe. Minister ta compronde cu hunto cu tur partnernan envolvi por logr’e. Minister su vision ta inclusion, inclui tur stake holders pa conhuntamente nos logra rescata nos Pais socialmente. Y den e Vision di Minister, e Centronan di Bario lo bay hunga un rol cardinal pasobra e vision ta, pa ademas di ta Centro di e Bario cu nan ta representa, cu e facilidad aki bira tambe un centro pa servicionan na e comunidad di e bario.

Anticipando esaki, diahuebs ultimo na Casa del Mar a tuma e prome paso den e direccion aki,iniciando cu un encuentro di gratitud. Den un ambiente ameno e directivanan di Centronan di Bario tur a bini hunto. Minister a expresa su gratitud na tur reconociendo nan rol di ta na hopi ocasion e extension di apoyo den nan bario unda Gobierno no ta yega, accentuando cu nan ta e brasa di ayudo unda Gobierno ta faya. Y pa esaki Minister Glenbert Croes cu cooperacion di Casa del Mar a brinda un encuentro pa cera conoci cu otro, intercambia cu otro pa hunto cu miras padilanti, traha pa rescata nos Pais.

Na mes momento Minister Glenbert Croes a expresa su compromiso y apoyo total pasobra den e meta di Gobierno di rescata nos mucha-, hoben- y grandinan, e rol di un Centro di Bario ta bay ta di vital importancia.

Minister Glenbert Croes ta gradici tur e directivanan cu a asisti como tambe ta gradici Casa Del Mar cu tambe kier aporta na e rescate social di nos Pais.

