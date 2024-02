Dia 8 di Maart ta celebra dia Internacional di Hende Muhe. Dia internacional di Hende Muhe ta un celebracion global na unda ta celebra logro social, economico, cultural y politico di hende muhe. E fecha aki tambe ta un yamada di accion pa acelera igualidad pa hende muhe. E tema pa e aña aki ta: Inspira inclusion.

En conexion cu celebracion di dia Internacional di Hende Muhe, Oficina Central di Estadistica (CBS) a scohe pa hasi un encuesta relata na e topico aki esta “Inclusion di hende muhe na Aruba”. E meta di e encuesta aki ta pa tin un bista di e inclusion di hende muhe na Aruba.

E encuesta ta encera ponencianan tocante inclusion di hende muhe na Aruba riba diferente area manera den nan hogar, trabou, organisacionnan di boluntario, clubnan di deporte, institucionnan religioso (misa/iglesia), gobierno, medionan di comunicacion y medionan social.

E encuesta ta disponibel den 4 idioma: Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño. Na comienso di e encuesta por scoge den cual idioma ta desea di completa e cuestionario. Tambe ta haci un par di pregunta tocante di e caracteristicanan di e persona cu ta contesta e preguntanan, manera por ehempel nan edad, pais di nacemento, nacionalidad, educacion di mas halto cu nan a completa y si e persona ta emplea.

E encuesta aki lo ta uno completamente “online” y lo ta accessible pa tur persona di 15 aña of mas te cu 1 di maart 2024 via e siguiente link: https://www.dooblocawi.com/client/Survey.aspx?Ticket=AJ9T84HG

E link aki lo ta disponibel tambe riba nos Facebook: Central Bureau Statistics Aruba.

Oficina Central di Estadistica ta pidi cooperacion di un y tur pa cu e encuesta “Inclusion di hende muhe na Aruba” pa asina tin un bista cual ta e opinion di e comunidad di Aruba tocante e topico aki. Pa cualkier pregunta tocante e encuesta por tuma contacto cu CBS, durante oranan di oficina na 524-7433 of por manda un e-mail na [email protected]