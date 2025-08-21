Ministerio Publico ta persigui en principio tur doño di cacho despues di un incidente di mordida, una vez Polis of otro cuerpo di investigacion traha proces-verbaal.

E maneho aki ta valido desde prome di januari 2023 y ta wordo aplica independientemente di si e victima ta un persona of un bestia (su doño).

Cu e maneho aki Ministerio Publico ta busca pa enfatisa e responsabilidad di doñonan di cacho.

Na mes momento, Ministerio Publico ta traha pa baha e cantidad di incidente di mordida y pa fortifica seguridad di ciudadanonan y di bestianan en general.