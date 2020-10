Incertidumbre den brandweer

Analisis: Hefenan manda cas pa pone persona incapas y sin opleiding na cabes

Tin un problema grandi andando den brandweer. Ta trata di un lucha di un grupito, lidera pa sindicato, cu ta determina pa impone nan gusto den brandweer, basa riba un cantidad di mentira y manipulacion.

Siman pasa a yega asina leu unda a manda varios hefe y comandante cas, riba presion imponi riba Minister Bikker, kende mas bien a doblega pa e manipulacion di e grupito.

A kita tres hefe pa pone persona incapas y sin opleiding:

Minister Bikker na un forma inexplicabel a dicidi pa pone un persona como Comandant suplente, sr. H d. Cuba, (bevelvoerder) cu no tin experencia y no tin ni Officier opleiding, y no tin experiencia ni sa con pa traha cu crisis.

A reduci overtime, pero sindicato ta exigi overtime 200% innecesariamente:

Sindicato kier pone 9 hende traha overtime cual ta costa gobierno 200%, mientras cu hefenan a bahe na 4 persona, pasobra actualmente den hora di anochi no tin airport, airport ta cera despues di 9or/ 10 or anochi y ta habri bek te mainta.

For di 2019, Gobierno mes a pidi tur dienst pa reduci gastonan di overtime, esaki ta exactamente loke hefenan a haci, awor ta resulta malo! A busca un forma pa reduci overtime y asina a logra baha e cantidad di persona cu ta traha entre otro na post di Airport for di 9 persona pa 4 persona.

Di tur forma, airport na Aruba no ta trahando den ora di anochi y 9 persona riba warda inabsoluto no ta necesario. Di otro banda por mira con e grupito y sindicato kier manipula Minister Bikker y exigi pa pone bek warda di anochi pa asina por haya overtime.

Keho infunda riba tire di truck den magazijn:

Asina por sigui elabora riba un cantidad di mentira treci dilanti, unda sindicato ta bisa cu no tin tire di truck den stock. Dicon mester tin tire den stock? Ora tin mester ta acudi na e tireshop y ta busca loke tin mester. Antes tabata pone 100 tire den magazijn, pero djey mester a tira 50 afo, pasobra nan a seca. Pues ta hiba un maneho eficiente y no pa loco.

Tire di truck ta lona:

Otro mentira! Pasobra tire nan di truck por ta rapsa na banda, pero e capa di e tire no ta “lona lona” manera sindicato kier manipula. Nan ta pinta un scenario cu e situacion ta hopi malo mes, siendo cu no ta asina.

Tardansa na Oficina di Minister Bikker pa cu firmamento di bestel bon:

Awor si encaso mes cu mester manda cumpra tire, of cualkier otro producto of servicio, e bestel bon mester bay na oficina di Minister Bikker, unda na e oficina di Minister, J.T , e begrotingscordinator, ta tarda hopi of nan ta keda pega.

Konkelmento cu dienstruil contra pago cash:

Tin hopi cosnan iregular cu ta sosode cu miembronan di bombero a duna di conoce, manera dienstruil. Diesntruil awor a bira negoshi, pasobra ya no por papia mas di un berdadero intercambio di turno, pero awor ta bende e dienstruil contra pago. Reglanan vigente no ta permiti esaki, pero Sindicato y su grupito si ta hasi e maniobranan aki cu ta contra ley. DRH mes por investiga e konkelmentonan aki.

Un di e cabesnan mes, ta traha overtime pa placa cash, unda bomberonan tin di paga cash pa e traha overtime pa nan, pero nunca e hende no ta traha bek. E konkelmentonan aki si ta bon ?

Ta hopi cos mas tin ta pasa den brandweer y e berdadnan mester ser treci dilanti. No por ta asina cu un grupo manipulador kier bay manipula Minister y pa colmo Minister ta complace cu nan tambe.

