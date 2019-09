“Incenerator” lo yuda hopi cu maneho di desperdicio ta bira hopi mas bon y ta yuda nos medio ambiente

Minister Otmar Oduber a bai haci un bishita di control na e oficina nobo di Serlimar na Pos Chikito riba e machin cu tanto ta wordo papia di dje. Esaki ta e incinerator chikito cu na final di aña pasa Gobierno a cumpra cu un par di specificacion pa e por ta den un area cu ta un tiki mas agradabel pa esnan cu tin cu bai traha cune. E ta ful un “In Close Capture” kiermen e ta un machine cu ta conforma cu tur e normanan internacinal tambe pa loke ta trata medio ambiente, kiermen e tipo di gas cu e ta saca. Kico basicamente e machine aki ta haci ta simplemente e ta tuma over eingelijk e tarea cu anteriormente pa hopi aña DOW a eherce pa loke ta conoci como e “sludge” esta loke ta sali for di e plantanan di RWZT kiermen tur loke ta sali for di riool for di casnan etc. y tambe desperdicio humano cu ta wordo “trata” na e plantanan aki despues tabatin akinan. Anteriormente a wordo splica na Minister Oduber cu esakinan taabata bai na Seroe Thijshie y pone riba tereno laga solo seca esaki y naturalmente cu tur e consecuencianan cu tin caminda no tabata pone atencion na e parti aki di medio ambiente. Despues di esaki tabatin pa varios aña tabatin e sistema di “open aire burner” cual tabata practicamente un container habri ta kime ta yene cu palet y tabata purba seca e “sludge” aki mas posibel y eingelijk mester seca esaki pa 100 porciento, pa despues por tira esaki riba e landfil sin cu e ta ocasiona daño. Sinembargo, Minister Otmar Oduber a bisa cu a tuma nota ultimo añanan aki cu e no tabata funciona na e nivel cu Gobierno tabata desea. Alcontrario ora a haci diferente test a bin resulta cu ni 5 pa 10 porciento di e “sludge” aki tabata wordo kima cu a recomfirma e hecho cu den e periodo den cual ta pone asina hopi atencion riba medio ambiente, no por continua cu simplmente kima “sludge” den aire liber caminda cu e gas ta sali bai y despues ainda un otro 80 porciento muha ta djis mescle cu e mesun santo riba landfil y dera esaki pa cual hopi biaha esaki tabata ocasiona hopi musca rond den e barionan den vecindario. Hoppi biaha ta puntra pakico tin hopi musca si ta bezig ta tapando e sushi aki, tabata netamente pasobra e “sludge” aki no tabata wordo seca adecuadamente. Y mas ainda ora cu awecero cai por imagina kico ta e efecto cu ta haya hopi mas molester aki di musca tur rond den vecindario. E sistema aki nobo ta bai ta uno totalmente diferente. E lo bai traha practicamente automaticamente cu ora saca e sistema for di e “RWZT” e ta wordo poni riba un belt automatico y tur cos ta bai paden di e machine y e “sludge” aki ta wordo seca den e prome parti y asina esaki cabai di seca e ta bai den e incenerator mes caminda e lo wordo kima y na final e ta wordo saca como shinishi y cu esaki no ta nada dañino y den henter e proceso ey lo tin un control di e gas cu ta sali. Esaki ta algo completamente diferente compara cu loke tabatin anteriormente y esaki no ta nada dañino pa e trahadonan cu mester traha cu e machine y tambe pa e habitantenan den vecindario. E di dos y di tres tarea cuta importante pa Gobierno ta haci un destaho manera unn”onderhands aanbesteding” y un di e condicionnan grandi cu Gobierno a pone ta e control cu mester tin pa e gasnan cu ta sali den nos medio ambiente tabata determinante y den esaki ta solamente un compania por a cumpli cu esaki y danki Dios ta un compania local tambe cu a pone e machine aki disponibel pa Gobierno y caminda Gobierno a bisa cu ta un bon momento, fuera cu. ta spaar placa pa DOW cu tabatin un contrato di 1.3 miyon pa aña, pero awo e ta bai costa rond di 700 800 mil Florin y no pa menciona mes di e personal cu mester pone disponibel. Uno e ta elimina e sistena anticua den estilo cauchi baulo cu tabata atende cu e “sludge” aki mientras cu di otro banda e ta reduci gastonan tambe di operacion den e caso aki di DOW cu lo por usa e fondonan aki pa otro metanan. A uni e ora cu Serlimar pasobra Serlimar tin e mesun problema cu su servicio di recoge bestianan morto cu cierto momento e “carcasnan” aki of si ta animalnan di laboratorio cu mester deshaci di nan, antes tabata basha na Boca Mahos, pero esaki no ta permisibel mas, pa e hecho cu tiburonnan ta come esakinan y Gobierno a purba di stop e hecho aki pa hopi aña caba y e bestianan aki tambe tabata wordo kima. Anto den aire liber y tur e huma y gas cu nan ta saca tabata bai contamina medio ambiente den e vecindario. Pesey a mira esaki como un bon oportunidad pa adapta e machine aki di biaha pa Serlimar tambe por haci uso di e machine aki pa tur loke ta bestia morto restonan di bestia etc. Pero tambe e machine ta ofrece e opcion pa elimina tur desperdicio medicinal y tur e parti toxico cu na e momentonan na Aruba no ta cuadra cu reglanan internacional pa deshaci di esakinan, y awo e machine aki por haci e trabao aki.

Comments

comments