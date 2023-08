Durante un ceremonia oficial cu a tuma luga diabierna dia 18 di augustus mainta den presencia di Minister di Transporte Ursell Arends y CEO di Aeropuerto di Aruba Joost Meijs conhuntamente cu demas invitado a devela un arte publico riba Linear Park, net dilanti di Aruba Bank Camacuri. E obra di arte ta crea pa Gilbert Senchi. E obra tin un total di 10 meter di haltura y ta conmemora e aterisahe di e prome sea planes na Aruba dia 18 di augustus di aña 1923 y ta fungi como un milestone conmemorativo na honor di e 100 aña di aviacion na Aruba.

Un grupo chikito di mandatario, sponsor y invitado a reuni na Linear Park cerca di e luga caminda a construi e prome sitio di aterisahe oficial na aña 1935. Den e area aki, cu antes tabata yama Baca Morto, por topa cu e obra di arte net memey caminda tur hende por pasa mira.

Durante e ceremonia di inauguracion a laga tur e invitadonan mira un video caminda a demostra e rikesa di historia di 100 aña di aviacion na Aruba, sigui pa e discursonan di CEO di Aeropuerto di Aruba Joost Meijs, Minister di Transporte Ursell Arends y Deputy Director di Department of Civil Aviation Aruba (DCA) Anthony Kirchner. E discursonan a reconoce e contribucion cu aviacion di Aruba tin pa comunidad y economia local, ademas di enfatisa riba e importancia di preserva e patrimonio aeronautico a traves di instalacion di e arte publico cu recientemente a inaugura.

Gilbert Senchi, kende ta un artista local, tabata encarga pa crea un obra di arte cu ta fungi como un monumento cu ta conmemora 100 aña di aviacion na Aruba. Senchi tabata ocupa riba e obra aki durante seis luna, trahando e modelo y dunando forma na e materialnan di brons y hero pa e obra di arte di 10 meter di haltura, tur esaki a sosode na su tayer di arte situa na Colombia. Despues el a welder y compila e structura di 4.000 kilogram den un tayer local na San Nicolas. E haltura di e obra di arte ta representa 10 decada di e historia di aviacion na Aruba, mientras cu e estatua di hero den forma di e rabo di un avion ta representa e futuro di aviacion y e replica di brons di e avion Curtiss-H16 riba e structura ta rindi homenahe na e prome aterisahe na Aruba cu a sosode 100 aña pasa.

E develacion oficial di e obra di arte tabata den man di Minister di Finansa y Cultura Xiomara Maduro, Minister di Turismo y Salud Publico Dangui Oduber, Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor Ursell Arends, Anthony Kirchner, Joost Meijs y e sponsornan cu a haci esaki posibel. E instalacion di e arte ta un regalo pa comunidad di Aruba y ta posibel danki na Aruba Airport Authority cu colaboracion di Gobierno di Aruba, AHATA, ANSA, ATA, De Wit Stores N.V., Dufry Aruba N.V., y One Happy Bar N.V.

Despues cu a termina cu e ceremonia, a yama tur e empleadonan di AAA pa bin dilanti di e obra di arte pa saca un potret conmemorativo, tur e trahadonan di AAA tabata bisti cu un polo special pa e ocasion di celebracion di 100 aña di aviacion.

Tocante AUA Airport

