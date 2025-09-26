Ministerio di Salubridad Publico a inaugura oficialmente e facilidad nobo di Animal Control Department (ACD), un paso importante den direccion di un sistema di maneho y control di animalnan mas organisa, responsabel y sigur na Aruba.

ACD lo fungi como un centro di coordinacion y implementacion di regulacionnan relaciona cu bienestar y seguridad di animalnan. E facilidad nobo ta brinda mas capacidad pa traha cu eficiencia, pa salvaguardia salubridad publico y pa mantene orden den nos barionan.

Ademas di su rol den regulacion, ACD ta sigui dedica na orientacion y conscientisacion di comunidad riba cuido y propiedad responsabel di mascota.

Ministerio di Salubridad Publico ta expresa su gratitud na tur esnan cu a contribui na e logro importante aki.

Minister Wyatt-Ras a indica: “Hunto nos por construi un Aruba caminda ley, comunidad y respet pa animalnan ta bay man den man.”