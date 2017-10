Inauguracion di e Monumento y e imagen di “Inmaculada Curason di Mama Maria”

Procesion grandi dia 29 di October venidero pa 5.15 di atardi na Sta. Cruz

Pastoor Jairo Maduro hunto cu comision di e Monumento di “Inmaculada Curason di Mama Maria” ta invita tur parokiano, e pueblo di Dios y tur devotonan di Maria y tur misionnan pa un procesion pa diadomingo venidero 29 di October ‘’17. Dia di e procesion ta instala e imagen di Mama Maria. Pa 5.15 di atardi e procesion ta sali for di pabou di misa Inmaculada Concepcion. Ta pasa pariba di Colegio San Hose bay te na caminda grandi. E ta sigui na man robes te na rotonde di Plaza Betico Croes. Ta sigui cana, na nos man robes, drenta riba e parkeerplaats pariba di misa. Ta invita tur mucha di school, tur cu a ricibi cu nan pañanan bunita cana como yiunan di Dios den e procesion pa e Mama Celestial. Tur hobennan bin cu nan klas of na team di deporte cu nan famia pa hiba e imagen na su luga nobo mei-mei di parokianonan. Muchanan di “Ministerio, Amigonan di Hesus Y Maria” ta bin un rosario grandi traha di flornan, por bin cu bo vaandel, cu orguyo bo ta cana cu tras y kier sigui su ehempel of bin cu potret di bo ministerio. No bin cu ningun imagen.

Diadomingo atardi 29 di October 2017 pa 5.15 or. Na e monumento cu Vicario Andres cu ayudante ta instala e imagen den e monumento y ta hiba palabra pa tur pueblo presente. President di Comision Sra. Vilma Kelly ta duna palabra y tur fielnan hunto cu Pastoornan ta resa e Consagracion segun e oracion. Santa Sacrificio ta sigui despues den misa Inmaculada Concepcion.

Vicario y tur pastoornan y comision ta gradici boso pa asisti na e procesion y Santo Sacrificio di misa, Danki di antemano pa boso asistencia.

Dios Hesu-Cristo, Mama Maria Bendiciona Boso.