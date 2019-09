Inauguracion di e “Birthing Pool” na HOH

Enfermeranan di departamento di “Maternity” y “Obstetrics” na Dr. Horacio E. Oduber Hospital tabata di fiesta na momento cu e apertura oficial a tuma luga di e ‘birthing pool’. Aruba tin e unico hospital aworaki den region unda un hende muhe por haya yiu den awa. E Manager di cuido, esta sra. Renita Blindeling hunto cu un baby recien naci cu su man inocente hunto cu partera Xochi Woorts di Duna Luz a corta cinta pa asina celebra e momento historico aki.

Ora e departamento di “Maternity & Obstetrics” a muda p’e edificio nobo a introduci un servicio nobo tambe, esta e ‘birthing pool’, asina sra. Blindeling a duna di conoce. Ta un forma cu mamanan por duna luz mas relaha y por trece nan baby na mundo den un sistema mas trankil. E awa cayente den e badkuip ta haci cu e dolornan ta bira menos y tambe door di e “buoyancy” di awa e pashent ta mas relaha. Pa motibo cu e pashent ta relaha, e curpa tambe ta relaha y e hayamento di yiu ta bay mas lihe. E chensnan pa scheur ta menos y e parti di pusha ta bira menos doloroso. E ta beneficioso p’e mama y baby, pasobra e baby ta sali for di un temperatura agradabel di 37grado y ta nace den un badkuip cu e mesun temperatura.

Despues di e parto ta spula e awa y ta haci uzo di cierto desinfectantenan specialmente pa haci e badkuip limpi atrobe. Tur e protocolnan tabata cla pa basta tempo y prome cu a haci uzo di dje pa prome biaha a repasa e protocol cu tur enfermera y tambe cu tur specialista.

E prome ‘try out’ p’e birthing pool a bay hopi bon. E mama a haya su di dos yiu, esta baby Matias Tobon-Hernandez y su experencia di duna luz tabata excelente. El a ricibi bon atencion y a prepar’e psicologicamente pa duna luz. Tur cos tabata diferente entre duna luz den awa y no den awa. El a gradici tur cu tabata cun’e p’e yudansa ricibi y ta recomenda otronan pa tambe uza e sistema di haya yiu aki den awa si e ta un posibilidad.

Tabatin hopi pashent cu a pidi pa esaki for di dia cu e piso a habri den e edificio nobo. Pa bin na remarca pa duna luz den e “birthing pool”, ta depende di e embaraso di e mama. Tin varios motibo cu lo establece si por of u no por bin na remarca, sra. Renita Blindeling a duna di conoce. Tur mama cu ta interesa pa haya yiu den awa, por tuma contacto cu nan partera y papia cu nan den e tempo di controla y mira si nan ta bin na remarca pa por duna luz den e “birthing pool”.

Pashentnan por ehempel cu ta bou man di specialista of tin algun complicacion durante nan embaraso no ta consehabel pa nan duna luz den e “birthing pool”. Renita Blindeling a duna di conoce, cu nan ta pidi pashentnan cu ta bou cuido di partera so, pasobra eynan por establece cu e embaraso ta bayendo mas normal posibel.

Esaki sigur ta nifica un otro paso padilanti den cuido medico na Aruba. Masha pabien na e departamento di Maternidad pa e logro bunita aki!

