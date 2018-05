Inauguracion di Caha di Orgel “Johanna”

Dia di Obrero ultimo, e unico luga caminda “abo no ta wak nan, pero nan si ta wak bo”, esta La Roca Rum Shop situa na Moko, tabata tin un evento hopi special. E rumannan morocho Andres y Martin Figaroa tabata tin e honor di inaugura nan caha di orgel dedica na nan kerida mama Sra. Johanna Figaroa.

Ya pa un 12’or di merdia, basta fanatico di bon caha di orgel tabata presente pa asina pa 1’or por a batisa e caha y prome piesanan cuminsa skeiro. Mester bisa cu e merdia ey tabata tin basta cara nobo na La Roca, hendenan cu pasion pa e ritmo dushi y clasico di nos caha di antaño.

Cos tabata masha bon te ora cu Andres a pone man na e hendel di e caha y cuminsa draai. Desde e momento ey cos a bay di bon pa excelente! Amantenan di musica di caha a cuminsa marca paso cu’n ta coi papia y na un manera masha bunita y professional. Na banda tabata tin varios cliente cu no por sinta keto y a grab un wiri y cuminsa compaña e caha. Despues di Andres, La Roca tabata tin e honor di tin varios tocado di caha legendario pa deleita esunnan presente, entre nan e legendario Patan Farro!

All in all, tabata un atardi sumamente exitoso, y ta hopi a keda wak cu asombro ta cuanto amante di bon caha di orgel a sali for di tur skina di Aruba pa bin disfruta e ocasion aki. Na e rumannan Figaroa un palabra grandi di pabien, y cu Sra. Johanna y e caha cu ta carga su nomber na su honor por tin un bida largo y exitoso!

Comments

comments