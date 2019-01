In Memorian Sr. Alfonso (Boy) Linorio Nicolaas Oud-Voorzitter Raad van Advies

OPINION PUBLICO



Cu inmenso tristesa mi a lesa awe mainta e anuncio di fayecimento di un persona respeta y stima cu ken mi tabatin e honor di a traha hunto cun’e den Conseho legislativo, miho conoci como Raad van Advies. Sr. Boy Nicolaas a drenta Raad van Advies como miembro nobo di Raad y mes ora el a ser apunta como vice-voorzitter di Raad. Como Secretario di RvA, mi tabata sumamente contento cu su nombramento pasobra Sr. Nicolaas, como ex- director di Departamento di Finansas, tabata un conocedo riba e materia di presupuesto (begroting). Tur aña RvA tabata haya e presupuesto pa studia y duna conseho. Nada facil, specialmente ora abo mes no ta un economista of persona cu conocemento di finanza. Nada facil pa bisa gobierno (TUR gobierno) cu e presupuesto NO ta realistico of tin erornan of malcalculacionnan aden. Ningun politico, ni Gobierno ta gusta pa bo duna nan conseho ta con nan mester goberna. Ta p’esey NAN a ser nombra pa pueblo.

Sr. Boy Nicolaas a drenta RvA den un tempo di turbulencia. Un tempo yen cu proyectonan a base di private public proyect, e famoso PPP-nan. RvA tabata y mi ta sigur, ainda ta pidi un feasibility study, haalbaarheid studie na Hulandes, di cada proyecto, unda mester specifica cuanto e Projecto lo sali y den cuanto tempo lo pague. RvA a descubri cu tin hopi placa envolvi y cu na final di dia, e placa ey ta Pueblo lo bay pague. Pa e motibo ey RvA tabata hopi estricto y exigente ora di presenta un Projecto asina. Tempo a prueba esey!

Sr. Boy Nicolaas tabata un persona serio, di ‘pocas palabras’, masha cortes, un persona cu bo por a confia, un cabayero. Un persona cu un trayectoria respetabel riba tereno di finanza. Dificil pa bo gañ’e riba e tereno aki. Pero tambe un persona husto y amabel cu no tabata duda di reconoce su personal na RvA y tabata sa di gradici nan pa nan esfuerso y bon trabou. Un persona cu tabata para semper cla pa repasa y discuti e trabou prepara prome cu reunion. Mi tabatin mag di yam’e cualkier momento, pero preferiblemente no merdia ora e ta tuma su “schoonheid slaapje”, manera e mes tabata yam’e.

Voorzitter, danki pa tur cos, bo bon ehempel, consehonan, y specialmente apoyo. Nunca lo mi lubida con den un caso dificil, abo, NO a laga mi cay. No, bo a para banda di mi y a defende mi, bisando henter e Raad cu e Secretaris, ami, tabatin rason. Mi ta sigur cu bo Creador lo premia bo pa bo bon trabou den tur sentido. Bo a traha semper duro y honestamente. A yega e momento pa bisa: Sosega na Paz.

Mr.Alida (Lily) Rasmijn-Marval

Oud-Secretaris Raad van Advies

Comments

comments