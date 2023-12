In Memoriam di Sr. Dominico ‘Domi’ Tromp, Ex-Diputado den Eilandsraad, maestro di scol, politico, fundado, director y actor den Mascaruba

El a nace dia 9 di december 1935 y a fayecde dia 19 di december 2023 na edad di 88 aña.

Dominico Tromp, a nace na Aruba den bario di Montaña. E ta yiu di † Ignacio Tromp y † Maria Tromp-Semeleer.

Domi ta casa cu sra. Yvonne Tromp-Frans y ta tata di dos yiu muhe, Drs. Marisol Tromp y Drs. Lelicia Tromp, welo di dos nieta, Dominique Lopez y Marie Louise Lopez.

El a sigui enseñansa te cu e di tres klas di H.B.S. na Aruba y despues a bay sigui Kweekschool na Baarle-Nassau na Hulanda, na unda el a gradua como maestro di school na 1955.

Na 1959 el a obtene su Diploma di Hoofdakte na Aruba. Durante 10 aña largo el a duna les na Enseñansa Basico y despues desde 1967 el a traha na Departamento di Enseñansa.

Cu 19 aña e tabata maestro di scol y a duna les na entre otro scol di Santa Cruz, Sint Jan School, Paradera, Pastor Kranwinkel, Savaneta, Heilighart School, San Nicolaas, Graf von Zinzendorf School, Oranjestad, Dominicus College y Noord na Sint Aloysius School.



Desde su regreso di Hulanda na aña 1955, Domi ta activo riba tereno politico, social, y cutural. Como hoben Domi tabata activo durante 10 aña den AVP, tempo di Shon A. Eman.

Pa casi 9 aña e tabata Miembro di Parlamento di Aruba. PPA tabata di 1955 – 1975 e partido politico mas grandi di Aruba. PPA tabata di 1951 te cu 1986 den Eilandsraad di Aruba. Di 1965 pa 1967 El a ocupa e puesto di Diputado di Enseñansa y Diputado di Domeinbeheer, Landbouw, Veeteelt en Visserrij. Di 1975 pa 1977 Dominico Tromp tabata Lider di PPA. Dia 5 di maart 1971, Domi a huramenta como Miembro di Staten.

Riba tereno social-cultural E tabata activo como presidente di e organisacion ‘Centro Apostolico Arubano’ y pa 10 aña largo a ocupa e puesto di presidente di e grupo teatral ‘Mascaruba’, di cual e ta co-fundador y actor di grupo teatral Mascaruba tambe. Alabes E tabata pa algun aña, presidente di ‘Stichting Teatro Arubano’. Domi tabata presidente di Stichting Ser’i Noka. E tabata miembro di e Comision di Becas y Comisario di ‘Volkscredietbank’. Domi tabata presidente di Stichting Capilla Cristo Sufriente na Madiki.

Domi Tromp a yuda socialmente pa 10 aña como Sinterklaas di Sint Jan School, Colegio Laura Wernet y pa mas otro scol. Pa su aporte dedica na nos comunidad, La Reina Beatrix a nombr’e como Officier in de Orde van Oranje Nassau na 1986. Den Politica tambe el’a sirbi su pueblo como miembro di Conseho Insular (Eilandsraad).

E tabata lider di Partico PPA den PPA su añanan di gloria. Ademas Domi a representa Aruba, su isla natal diferente biaha den exterior den comision di Gobierno y Parlamento. El a keda como 30 aña activo den politica.



Un bista como tata y personaSemper e tabata un tata cu tin hopi pasenshi. E tabata dedica hopi tempo na scucha y yuda hende y papia personalmente cu esunnan cu acerc’e cu un problema. E telefon di cas tabata ring hopi, te hasta ora cu no tabata tempo di campaña politico y e hendenan dje tempo ey cu tabata bishita na su cas, esaki tabata graba den memoria di su yiu Marisol. Pasobra no tabatin internet, ni social media, media digital, etc.

Esey kiermen den weekend su famia tabata haci bishita na amistad cu despues nan yiunan tambe tabata keda cu contacto. Cu tempo el a sali fo’i politica, y a stop di bisti holoshi. Door ningun hende nunca por a pur’e. Di Marisol su prome guitara, prome enciclopedia (e tempo ey no tabata existi Google).

Domi su estimulo pa su yiunan studia y lesa hopi buki… semper t’ey. Te hasta cu tur dia despues di scol ta hiba nan biblioteca pa cambia e bukinan cu nan a lesa e dia anterior, etc. Esakinan ta cos cu e keda corda den nan memoria particularmente, ya cu una bes cu nan a bay studia na Hulanda, e contacto a bira tur siman na telefon cu otro.

Marisol te hasta a actua hunto cu Domi den algun obra teatral di Mascaruba, esaki ta mustra cu semper Domi tabatin su dedicacion.

Mascaruba

Domi Tromp hunto cu 7 otro persona a funda e grupo di teatro MASCARUBA riba 10 di april 1961. Esaki tabata un deseo di Cultureel Centrum Aruba (CCA) su presidente Jean Beaujon. Aki Mascaruba a ser lanta fo’i di actornan di teatro parokial y teatro amateur. Den e prome añanan di su fundacion, Domi tabata hopi activo. Durante 5 aña Domi a fungi como presidente di Mascaruba, como tal el’a duna direccion na e grupo teatral y a conseha tocante obranan pa presenta.

Domi Tromp hunto cu Sr. Oslin Boekhoudt d.f.m. a traha hunto pa alcansa cu Mascaruba por a haya uzo di Ser’i Noka na Santa Cruz, unda cu na 1962 a presenta den aire liber e bunita obra yama ‘Maria di Ser’i Noka’. E obra aki tabata un exito rotundo. Tambe Domi a logra pa funda un otro fundacion na 1963 cu e meta pa desaroya Ser’i Noka (Stichting Ser’i Noka) mas, e.o. riba tereno cultural.

Domi a bira hopi conoci como actor. El a actua den 7 obra grandi, e.o.:

‘Veneno Sabroso’ na 1961;

‘E anochi di 16 di januari’ na 1962;

‘PPGGG’ (Puito, Polechi, Gaito, Galiña, Gai) na 1963;

‘Maria di Ser’i Noka’ na 1963;

‘Suerte di Pushi Preto na 1964;

‘Vengansa di un Chines na 1965;

Na 1966 Domi a dirigi e obra ‘Caminda di Santa Cruz’.

Y asina tin mas otro obranan den cual el a actua tambe manera e.o. ‘E burachenan’, ‘Keintura di Amor’, ‘Otro gai ta canta’ y ‘No core rond sunu’.

Den añanan cu Domi no a actua, e tabata forma parti di Team di Produccion. Na su encargo tabata tur propaganda pa e obra, traha ticket y benta di esakinan. Pa varios obra Domi a laga traha ‘Jingle’ y/of un cantica pa duna propaganda pa e obra cu un touch extra. Tambe Domi tabata percura pa laga traha un poster pa e obra. Domi su trabou como e persona di propaganda tabata grandi.

Domi awo pa mas o menos 10 pa 15 aña no tabata activo mas ya cu su salud a bay atras. Mascaruba ta hopi agradecido na Dominico ‘Domi’ Tromp pa tur loke el’a haci pa Mascaruba.

Aruba, 24 December 2023

Compila pa Stanley Dabian, Lelicia Tromp, Marisol Tromp, sra. mr Yvonne Spellen.