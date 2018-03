Imsan pronto lo cuminsa cu trabaonan di renobacion di e infrastructura

Dr. Joel Rajnherc, director di Imsan a informa cu nan ta hopi leu cu negociacion cu e contratista cu lo bay haci e expansion y renobacion di Imsan. E master plan lo bay wordo ehecuta y nan ta spera cu pa fin di april ta asina leu, cu e prome piedra por wordo poni.

E renobacion di e dak ta e prome cos cu a wordo haci, ya cu den tempo malo si bo cumisna haci tur sorto di coreccion paden y awa yobe, tur cos bon cu a wordo haci a daña bek. Servicionan nobo cu no ta existi na Aruba ainda, ta e radioterapie, e bestraling. Te ainda nos hendenan cu cancer ainda mester wordo manda afo. Esaki ta e prome parti di e proyecto.

E prome cos cu lo wordo traha ta e departamento ta e polikliniek di wowo, y esaki lo muda temporariamente pa un otro parti di e edificio. Ora cu ta cla, e polikliniek lo muda bek pa e parti nobo. Esaki ta e prome parti cu ta tuma luga clinicamente.

Na mes momento, lo bay traha e departametno pre operativo y e departamento post operativo di e departamento di cirugia. Mesora ta cuminsa traha ariba e sala di operacion, unda cu lo bin dos sala di operacion general y un sala specialisa pa problemanan di wowo so. E lo bira un daycare center, dr. Joel Rajmherc a splica.

A traha un lift nobo, lo zorg pa bin un planta di energia nobo pafo di hospital y lo bay cambia full e departamento di radiologia, unda tin e CCT Scanner cu tambe mester di dje, pa duna e tratamento di radiotherapie.

Por ultimo Dr. Joel Rajmherc di Imsan a splica cu e machine di radiotherapie ta esun di mas nobo y tin masha poco pais cu tin’e den operacion. No tin cifranan exacto ya cu tur siman ta bin mashinnan nobo.

