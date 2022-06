ImSan tabatin riba diasabra, 25 di juni ultimo, e honor di ricibi pa prome biaha un bishita di cortesia di e Secretario nobo di Estado di Salubridad, Bienestar y Deporte na Hulanda, sr.Maarten van Ooijen. E Secretariado di Estado tabata na Aruba en conexion cu e vierlandenoverleg riba e tema di Salubridad y no kier a perde e oportunidad pa haci un bishita na ImSan su hospital.

A intercambia libremente di opinion cu sr. Van Ooijen y otro representantenan di suministerio cu tambe ta involucra den e desaroyo riba e tereno di salubridad en general y tambe ta percura pa colaboracion entre diferente hospital di islanan Hulandes den Caribe. Topico nan manera establecimento di DCHA, cooperacion entre ImSan y HOH, recorte financiero riba calidad di salud incluyendo accreditacion di JCI, AruBIG a wordo discuti ampliamente durante e reunion aki.

Dr. Joel Rajnherc, Director di ImSan a señala cu ciendo tambe un di e hospital den Caribe Hulandes, ImSan no a participa directamente na e proyecto di DCHA y a probecha di e ocasion pa trece dilanti e importancia di e participacion di ImSan na e proyecto aki. ImSan ta spera cu despues di e bishita aki lo por bin cambio den esaki.

Durante e recorido door di ImSan a bishita diferente departamento, pero especialmente e departamentonan di Oftalmologia (Oogheelkunde) y Radioterapia. E mashin ultramoderno Halcyon (Varian) y e espacio cu tin pa comunica y consulta cu coleganan Radiotherapeuten di Miami Cancer Institute (un parti di Baptist Health South Florida) a impresiona e bishitantenan. Tambe e departamento di Oftalmologia cu e tecnologia mas avansa y cu di

calidad a hala nan atencion. Demas departamento manera Centro Diabetico, Dialyse, Radiologie, S.E.H., Shortstay, CSA y quirurgico (OK) lo haya atencion den nan siguiente bishita na ImSan.