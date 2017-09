Impuesto no mester spanta e turista di bin Aruba

Pa loke ta e impuestonan cu Aruba mester a bin cun’e pa haci nos destino mas caro no ta spanta e turistanan pa bin nos pais.

CEO di ATA, Ronella Tjin Asjoe-Croes a splica cu nos ta posiciona como Aruba riba nivel di prijs. Ta mas eleva cu otro y tin algun cu tambe ta, pero semper Aruba ta consistentemente tin cu paga mas pa yega y pa por keda aki. A pasa den dje. Na 2010, e roomtax a subi di 6.5% pa 8.5%, cu ta bin den caha di Gobierno, pa 9.5%. E ta parti di e hecho cu a bisa e roomtax mester subi, pa asina ATA Sui Generis por duna atencion debido na nos turismo. A drenta cu e modelo eynan, conforme ley y deseo.

Tambe na 2012, conforme plan di maneho cu mester a ehecuta pa e modelo di ATA Sui Generis, a

introduci un $10 pa cada hende cu ta bin cu avion. Nan mester paga pa drenta Aruba. E ta den ticket, pasobra hopi no ta ripara esey. Na 2013/2014 a haya un enviromental levy cu a wordo introduci. A haya un cambio den roomtax di All Inclusive entre otro. Tin diferente tarifanan mandatorio, legal cu a bin acerca. No ta mira necesariamente un impacto den locual cu a bin ta bisa e indicadornan principal.

Si ta tende hopi cu Aruba ta caro. Nos bishitantenan ta bisa esey hopi y ATA ta boga mas pa traha cu e sectornan, traha cu hotel y percura pa no necesariamente tur hende cuminsa baha prijs. E ta hopi pa bo yega na cierto nivel di manera di un Adidas, of un Nike, por ehempel. Nan ta paga pa e producto y ta haya cu e ta bal la pena. Locual cu ta mira cu ta desconecta awor aki cu e hende ta haya cu e ta mucho caro pa loke e ta haya.

No riba tur nivel, pero mester eleva nos destino su calidad. Esey tin di haber cu kisas oversupply den

cierto sectornan. Ta ofrece e mesun cos y esey ta mira cu mester mas atencion. Pero segun e CEO,

Aruba a sa di pasa den diferente di e cambionan aki den e ultimo aƱanan y no necesariamente el a

afecta e cifranan.