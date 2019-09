Importante cu varios Fraccion ta mira e importancia pa re- institui e fondo di Carretera den nos presupuesto anualmente

Como Mandatario encarga cu Infrastructura, mi a keda sumamente contento den Parlamento, na momento cu nos tabata atende y duna cuenta na Parlamento pa cu e trabounan cu a realisa durante e prome 6 lunanan, ora cu un mocion a ser presenta den Parlamento pa instala bek e fondo di Carretera “Wegen en Infrastructuurfonds” (WIFI). Ta di gran importacia cu pueblo di Aruba ta reconoce tur e trabounan cu a cer haci desde cu Gabinete Wever Croes a sinta como Gobierno.

Drechamemento di caminda of pone asfalt riba nos isla, no ta un luho mas, pero e ta di suma importancia pa asina nos sigui eleva e calidad di bida di nos cer humanonan. E ta un alivio ora cu un habitante no ta haya molester di stof mas of ta bira malo pa e simple hecho cu dilanti nan cas of bario ta completamente bou di stof. Un otro parti importante cu ta inclui den e fondo di caretera, ta na unda cu Gobierno por sigui contrui mas verkeersplateau dilanti varios scol, camindanan principal of lugarnan di suma importancia pa preveni incidentenan cu por pasa. Como mandatario mi mester bisa cu e fondo di caretera ta hopi importante. A

menciona algun di e trabounan cu ta wordo realisa den e fondo di caretera, pero tin mucho mas. Ta di gradici cu e varios fraccion ta mira cu e fondo di carretera ta importante, y cu esaki mester ta hinca den e presupuesto di Gobierno anualmente pa den e forma aki sigui drecha varios caminda rond di nos isla, pa asina keda eleva nos calidad di bida di nos hendenanan.

