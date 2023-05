© Quito Nicolaas

Hopi di nos empresanan, instancianan y organisacionnan ta sinta cu man na cabes, ora cu cosnan ta bay malo pero no sa di con. Esaki pa un gran parti ta debi, door cu no tin e custumber di registra y colecta datos di un ke otro. E meta di registracion ta pa haya un bista real di locual ta sosodiendo den un negoshi, instituto of organisacion social. Ta hiba un maneho cu segun e doño, director of cabesante ta kere ta bon pa su clientela. Pero no sa registra e opinion, deseo, remarcanan di e cliente. Cu otro palabra no por bisa cu ta existi un comunicacion entre instituto – cliënte. Pero mester di e instrumento di un encuesta pa por evalua un ke otro.

Pa por sobrebibi por ehempel cu bo negoshi, mester tene un bes den tanto aña un encuesta pa haya sa kico ta biba bou di bo clientela. Esaki ta di sumo importancia pa registra p.e. cuanto hende ta bishita bo instituto/negoshi, den ki grupo di edad nan ta cay y kico ta locual nan ta cumpra of ta interesa aden. Di e manera aki por basa bo maneho di importa articulonan y calcula con lihe por bende esakinan. Importante ta pa periodicamente evalua via di un encuesta con satisfecho bo clientela ta cu e servicio cu ta presta.

Den prensa local bo ta lesa hopi biaha di e problemanan cu e muchanan ta experencia na skol. Mayoria di esaki por keda reduci door di un maneho cu ta orienta riba e alumno, cu ta stimula esaki pa ta analitico y creativo den su solucionnan. Un alumno ta interesa den siña e locual cu e por identifica su mes cu ne. Sin embargo no solamente e locual ta interesa e hoben, cu tin e derecho pa siña algo di e.o. su propio historia, naturaleza y cultura. Mester tene cuenta tambe cu e necesidad cu pais Aruba tin na profesionalnan pa futuro. Nos ta den un posicion unico den cual nos studiantenan ta studiando na America-Latina, den Caribe, Estados Unidos y Europa. Imagina bo mes e contribucion excelente cu nan por brinda comunidad.

Den esaki mester subraya e importancia di datos pa por fiha un maneho a largo plazo. Naturalmente nos tin CBS, nos oficina di estadistica cu ta haciendo un tremendo trabou riba diferente areanan. Esaki no ta kita afo cu como instancia of instituto bo mester averigua p.e. kende ta esnan cu ta haci uzo di bo servicio y pa ki motibo. Alabes kico ta nan remarca riba e nivel di servicio of con nan ta opina tocante esaki. Si no sa con pa registra un serie di datos, por consulta cu CBS den esaki. Mayoria di biaha e cambionan, e mehoracion desea of sugerencianan util no por keda implementa di biaha, pero via di un maneho gradualmente por integra esakinan. Di e manera aki no solamente ta restructura e forma con e empresa of instituto ta organisa, pero ta traha na innovacion y e calidad di e nivel di servicio.

Datos y estadistica ta bisa hopi di e bon of mal estado cu un empresa of instancia ta permanece aden. Si p.e. tin un caida di bo clientela, ta indica cu nan no ta desea di haci uzo di bo servicionan of no ta satisfecho cu locual bo tin di brinda. Aparte cu e aspecto di mercadeo (por) ta hunga un papel, mester busca pa haya sa ta di con e bishitante no ta interesa mas. Ta mescos cu un corant cu ta perdiendo su abonadonan. Mester tin algo ta pasando y mester busca manera pa haya sa cual ta e factor di influencia. Y ta bira un necesidad pa haya sa – via di un encuesta – kico ta pasando y con por remedia e situacion. No tin mester di lanta un seccion di estadistica, debi cu por encarga un empleada(o) cu e tarea aki. Ta bay cu ta colecta datosnan relevante pa bo instancia y cu por haci uzo di dje pa delinea un maneho diferente.

Awor nos tin di traha na e futuro di e sociedad Arubiana, unda cu ta cuantifica tur e problemacianan cu ta enfretando. No solamente mester reduci pobresa, mal nutricion, of uzo exceso di awa, coriente y di gas, pero mester crea un perspectiva nobo. Esaki ta si nos ke inculca un identidad propio, cu ta pone nos para fuerte den nos zapato.