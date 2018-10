Importancia di transformacion digital den turismo

Durante e conferencia en conexion cu Dia Internacional di Turismo e enfoca tawata riba e transformacion den e mundo digital relaciona cu turismo. E variedad demografico den e audiencia tabata uno amplio, consistiendo di studiantenan di facultad hotelero di EPI y Universidad, te na e lidernan di nos pilar economico.

Entre e participantenan por a mira varios Miembronan di Parlamento como tambe Minister di Enseñansa, Ciencia y Desaroyo Sostenibel dr. Lampe y Minister di Comunicacion, Transporte y Sector Primaria sr. Romero, kende durante su discurso a pone enfasis riba e aspectonan positivo di biahe y turismo.

E acogida duna na e invitacion haci door di Oficina di Turismo Aruba (A.T.A.) ta complace e entidad enormemente ya cu e proposito principal ta hustamente pa crea consenshi riba e desaroyonan di e sector, capacitando na mesun momento su miembronan, door di comparti conocemento cu ta hiba na e avance di nos industria turistico.

Pa 2018, Nacionnan Uni a apunta e tema principal di e ocasion riba ‘Transformacion Digital.’ Esaki ta un escogencia cu A.T.A a ricibi cu hopi animo ya cu ta un tereno cu, pa algun tempo caba, ta pone hopi enfoke riba dje. Encarga cu maneho y promocion di Aruba como destino turistico, A.T.A. activamente ta identifica y adapta na e tendencia di e exigencia di e turista, ademas di traha den direccion di e eficiencia y eficacia cu tecnologia ta brinda awendia na e practica comercial di mercadeo.

CEO di A.T.A., Ronella Tjin Asjoe-Croes a habri e conferencia dunando un presentacion di e ‘State of the Tourism Industry’ hopi interesante cu a pone luz riba e estadistica, strategia y vision cu ta guia e maneho y promocion di Aruba como destino. Den conclusion e ehecutivo a indica cu A.T.A. lo continua e dialogo importante riba e presente y futuro di nos industria turistico y solamente trahando hunto lo logra alcansa nos aspiracionnan pa 2025.

“Transformacion digital no ta solamente cambia nos tecnologia; e ta trata tambe di nos strategia y di un liderazgo flexibel. P’esey, mantene nos posicion halto como destino turistico lo rekeri di un atencion adicional y di e boluntad pa cambio; e lo rekeri decisionnan, pero mas importante, e lo rekeri pa actua riba e plan corecto. Ta esencial, no solamente pa A.T.A., pero pa henter e destino ta riba mesun liña y cla pa beneficia for di un era di transformacion digital,” asina Tjin Asjoe-Croes a bisa.

Oradornan invita pa e evento a presenta un contenido al caso y di calidad halto na publico. Daniel Newman y Sam Sheffer a sa di duna un bista pragmatico di e mundo di comunicacion social digital indicando e reto, oportunidad y con pa keda actualisa. A.T.A. a sigura di invita expertonan cu ta conta cu e conocemento academico, e experiencia amplio den nan ramo, pero tambe e carisma pa transmiti e informacion na un manera efectivo cu por habilita nos hendenan pa carga nos industria turistico den futuro.

E obhetivo ta pa colectivamente yega na un sector turistico cu ta digitalmente avanza, pa mehora iniciativanan empresarial, motiva inclusion y participacion di nos comunidad local, y alcansa un maneho eficiente di recursonan. Conferencia anual di Dia Mundial di Turismo exitosamente a sa di explora temanan relevante manera big data, inteligencia artificial y plataformanan digital, entre otro.

Oficina di Turismo Aruba ta gradici un y tur cu a asisti na e conferencia y a demostra un participacion activo sea door di haci pregunta na e oradornan, of cu a probecha di e oportunidad pa realiza conexionnan cu coleganan den e industria. Tambe ta yama danki na e ekipo di A.T.A. cu a aporta na e exito di e evento. E conferencia ta obtenibel den su totalidad atrabes di e website, Facebook y YouTube di Aruba Tourist Channel.

-FIN-

Comments

comments