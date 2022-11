Mundialmente tabaco ta mata rond di 6 millon di persona cada aña. Esaki ta mas of menos un morto cada 6 seconde segun World Health Organization (WHO). Mas cu 5 millon di e mortonan aki ta aconsecuencia di uzo directo di tabaco mientras cu 600.000 ta resultado di personanan cu no ta huma pero ta ser exponi regularmente na huma di tabaco, kendenan ta ser yama ‘second-hand smoker’. Uzo di tabaco ta un factor di risico hopi comun den desaroyo di malesanan no transmitibel bou malesanan no transmitibel ta referi na entre otro malesanan manera cancer, malesa cronico di e sistema respiratorio, presion halto, diabetis, malesa cardiovascular, obesidad y mas. Mundialmente 14% di tur morto aconsecuencia di malesa no transmiti bou di adultonan di 30 aña of mas ta relaciona cu uzo di tabaco directo of indirecto.

Investigacion haci pa Departamento di Salud Publico DVG na aña 2016/2017 atraves di un Health Survey a indica cu 12.6% di Aruba su populacion riba 20 aña ta huma y di e grupo aki es cu mas ta huma ta e hende homber cu un 20.4% contrario na hende muhe cu un 6.9%. Manera hopi otro isla den caribe, na Aruba tambe e causa di morto primordial ta malesanan no transmitibel. For di aña 2000 te cu 2010, un total di 33% di tur morto registra na Aruba tawata aconsecuencia di malesanan cardiovascular referiendo aki na problema di ader y bena. Tumor benigno of maligno (cancer) tawata causante di 25% di tur e mortonan, haciendo cancer number 2 riba e lista di causa di morto na Aruba.

Mirando cu e causanan primordial di morto na Aruba ta aconsecuencia di malesanan no transmitibel y mirando cu e uzo di tabaco ta un di e factor nan di risico cu ta causa malesanan no transmitibel, a introduci e ley pa limita uzo di productonan di tabaco. Cu e ley aki gobierno y Departamento di Salud Publico ta trata na reduci e risico di malesanan no transmitibel door di proteha e ‘second-hand smoker’, limita e uzo liber di tabaco serca e usuario y proteha e hoben di cuminsa huma na edad jong.

Hala rosea Libremente, Landsverordening Beperking Tabaksproducten ta na vigor.

