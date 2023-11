Importacion total

Importacion total, den peso, a registra un caida di 13.6 mln. kg (-7.9%) den e di tres kwartaal di 2023 (159.6 mln. kg) compara cu e mesun periodo den 2022 (173.2 mln. kg), den balor, ela cai cu Afl. 9.4 mln. (-1.4%) di Afl. 671.4 mln. pa Afl. 662.0 mln.

Importacion pa e area liber di Aruba* (peso)

Importacion pa e area liber di Aruba pa e di tres kwartaal di 2023, den peso a cai cu 13.7 mln. kg (-8.0%) di 171.0 mln. kg na 2022 pa 157.3 mln. kg na 2023. Durante e periodo aki diescuatro (14) di e bintiun (21) seccionnan, a registra caida den importacion den peso pa e area liber di Aruba.

E caidanan mas grandi a wordo registra den e seccionnan “Productonan mineral” -9.0 mln. kg (-9.0%), “Productonan alimenticio” -1.7 mln. kg (-9.2%) y “Animalnan bibo y otro productonan di origen di animal” -1.3 mln. kg (-17.5%).

E subidanan mas grandi ta den e seccionnan “Ekiponan di transporte” 0.9 mln. kg (39.6%) y “Palo, carbon y materialnan di palo” 0.5 mln. kg (16.1%).

Importacion pa e area liber di Aruba* (balor)

Importacion pa e area liber di Aruba pa di tres kwartaal di 2023, den balor, a cai cu Afl. 6.5 mln. (-1.0%) di Afl. 638.5 mln. na 2022 pa Afl. 631.9 mln. na 2023. Durante e periodo aki dies (10) di e bintiun seccionnan, a registra caida den importacion den balor pa e area liber di Aruba.

E caidanan mas grandi a wordo registra den e seccionnan “Productonan mineral” di Afl. -23.2 mln. (-38.3%) y “Animalnan bibo y otro productonan di origen di animal” Afl. -14.4 mln. (-21.6%).

E subidanan mas grandi a wordo registra den e seccionnan “Ekiponan di transporte” Afl. 19.6 mln. (49.8%) y “Metalnan comun y trabounan deriva” Afl. 6.5 mln. (22.8%).

Importacion pa e area di Zona Franca di Aruba

Importacion pa e area di Zona Franca di Aruba, den peso, a registra un subida di 0.03 mln. kg (1.5%) den di tres kwartaal di 2023 (2.25 mln. kg) compara cu e mesun periodo den 2022 (2.22 mln. kg) y a wordo causa principalmente door di un subida di 0.03 mln. kg (374.3%) den e seccion “Elementonan di plastico artificial”.

Den balor, importacion pa e area di Zona Franca di Aruba a cai cu Afl. 2.9 mln (-8.7%) di Afl. 33.0 mln. pa Afl. 30.1 mln y a wordo causa principalmente door di un caida di 3.3 mln. Afl (-10.1%) den e seccion “Productonan alimenticio”.

E importacion (pa e area liber di Aruba) menciona anteriormente ta e resultado di Importacion via Lama y Importacion via Aire, cual tawata tin e siguiente desarayonan:

1. Importacion pa e area liber di Aruba* via Lama

Importacion via di lama pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un caida di 12.9 mln. kg (-7.6%) den di tres kwartaal di 2023 (156.5 mln. kg) compara cu e mesun periodo den 2022 (169.4 mln. kg) y a wordo causa principalmente door di caida den e seccion “Productonan mineral” 9.0 mln. kg (-9.0%).

Den balor, importacion via di lama pa e area di liber di Aruba a subi cu Afl. 2.2 mln. (0.4%) di Afl. 536.6 mln. pa Afl. 538.8 mln. y a wordo causa principalmente door di subida di respectivamente, Afl. 19.6 mln. (51.5%) y Afl. 6.5 mln. (24.3%) den e seccionnan “Ekiponan di transporte” y “Metalnan comun y trabounan deriva”.

2. Importacion pa e area liber di Aruba* via Aire

Importacion via di aire pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un caida di 0.7mln. kg (-48.3%) den di tres kwartaal di 2023 (0.8 mln. kg) compara cu e mesun periodo den 2022 (1.5 mln. kg) y a wordo causa principalmente door di caidanan di 0.2 mln. kg (-65.5%) y 0.2 mln. Kg (-68.5%) den e seccionnan “Fibranan y articulonan textil” y “Productonan kimico”.

Den balor, importacion via di aire pa e area di liber di Aruba a cai cu Afl. 8.7 mln. (-8.5%) di Afl. 101.8 mln. pa Afl. 93.1 mln y a wordo causa principalmente door di caidanan di Afl. 2.9 mln. (-16.3%) y Afl. 1.6 mln. (-9.0%) den e seccionnan “Perlanan real y otro tipo di piedranan precioso” y “Instrumentonan, aparatonan y ekiponan optico”.

Importacion pa e area liber di Aruba* pa “Companianan grandi”**

Importacion pa “Companianan grandi”, den peso, a cai cu 4.9 mln. kg (-20.8%), di 23.5 mln. kg den di tres kwartaal di 2022 pa 18.6 mln. kg den di tres kwartaal di 2023 y a wordo causa principalmente door di un caida di 22.8 mln. kg (-100.0%) den e seccion “Productonan mineral”.

Den balor, importacion pa “Companianan grandi”, a cai cu Afl. 12.8 mln. (-18.1%) di Afl. 70.7 mln. pa Afl. 57.9 mln y a wordo causa principalmente door di un caida di Afl. 23.0 mln. (-44.8%) den e seccion “Productonan mineral”.

Exportacion total

Exportacion total, den peso, a registra un subida di 0.3 mln. kg (3.4%) den di tres kwartaal di 2023 (8.1 mln. kg) compara cu e mesun periodo di 2022 (7.9 mln. kg), mientras, den balor, ela subi cu Afl. 0.2 mln. (0.5%) di Afl. 48.3 mln. pa Afl. 48.5 mln.

Exportacion for di area liber di Aruba* (peso)

Exportacion for di e area liber di Aruba, den peso, a registra un subida di 0.2 mln. kg (4.2%) den di tres kwartaal di 2023 (5.9 mln. kg) compara cu e mesun periodo den 2022 (5.7 mln. kg). Dies (10) di e bintiun (21) seccion, a registra subida den exportacion den peso pa e area liber di Aruba. E subida mas grandi a wordo registra den e seccion “Productonan alimenticio” 0.3 mln. Kg.(43.2%).

E caida mas grandi a wordo registra den e seccion “Obranan di piedra, gips, cement of asbest” -0.1 mln. kg. (-98.1%).

Exportacion for di area liber di Aruba* (balor)

Exportacion for di e area liber di Aruba, den balor, a registra un subida di Afl. 0.8 mln. (4.6%) den di tres kwartaal di 2023 Afl. 19.4 mln. compara cu e mesun periodo den 2022 (Afl. 18.6 mln. kg). Diescuater (14) di e bintiun (21) seccionnan, a registra subida den exportacion den balor pa e area liber di Aruba. E subidanan mas grandi a wordo registra den e seccionnan “Metalnan comun y trabounan deriva” Afl. 1.3 mln. (48.1%) y “Perlanan real y otro tipo di piedranan precioso” Afl. 0.6 mln. (16.5%).

E caidanan mas grandi a worod registra den e seccionnan “Makinaria y ekiponan electronico (nobo y renoba)” Afl. -1.9 mln. (-50.6%), “Objetonan di arte, piezanan di coleccion y antiguedadnan” Afl. -0.4 mln. (-12.6%) y “Ekiponan di transporte” Afl. -0.4 mln. (-33.8%)..

Exportacion for di e area di Zona Franca di Aruba

Exportacion for di e area di Zona Franca di Aruba, den peso, a registra un subida di 0.03 mln. kg (1.2%) den di tres kwartaal di 2023 (2.23 mln. kg) compara cu e mesun periodo den 2022 (2.20 mln. kg.) y a wordo causa principalmente door di un subida di 0.03 mln. kg (1.4%) den e seccion “Productonan alimenticio”.

Den balor, exportacion for di e area Zona Franca di Aruba a cai cu Afl. 0.6 mln. (-2.0%) di Afl. 29.7 mln. pa Afl. 29.1 mln. y a wordo causa principalmente door di un caida di Afl. 0.6 mln. (-1.9%) den e seccion “Productonan alimenticio”.