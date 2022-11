Despues cu e ley ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’ a keda aproba den Parlamento unanimamente na aña 2021. A sigui e proseso di cambio di maneho y capasitacion di e personal cu lo bay supervisa e ley aki den practica. E personal di Dienst Warenkeuring en Hygienne di Departamento di Salud Publico mester a sigui un Buitengewoon Opsporingsambtenaar Opleiding (BOA) cu recientemente nan a termina. E opleiding aki tawata di gran importancia y nesesario pa e empleado cu ta bay controla e ley por traha prosesverbaal (boet) na momento cu e encontra localidad of establesimento cu ta viola e ley ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’.

Cu e ley aproba y empleadonan capacita ta por supervisa a yega e momento pa e ley wordo implementa. Entrante 1 di januari 2023 e ley lo cuminsa wordo implementa y lo conta cu un periodo di transicion pa duna usuario di sigaria, comercio y comunidad completo e oportunidad pa adapta na e ley nobo. Despues di e periodo di transicion e departamentonan cu lo bay ta encarga cu supervision di e ley lo cuminsa controla su implementacion y por duna sancion (boet) pa incumplimento si ta nesesario. Den e simannan cu ta sigui Departameto di Salud Publico lo sigui informa riba contenido di e ley aki. Cu aprobacion di e ley aki, salud publico ta logra dal un stap grandi den direccion di prevencion y un futuro mas saludabel.

Hala rosea Libremente, Landsverordening Beperking Tabaksproducten ta na vigor.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]