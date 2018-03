Implementacion di e ley di crèche lo yuda nos hende muhenan traha mas trankil

Sra. Jennifer Arends-Reyes kier a tuma e oportunidad pa toca e topico di Dia internacional di hende muhe den e punto di bista pa continua motiva y encurasha tur hende muhe sin distingui edad, nacionalidad of estado civil pa sigui lucha pa bay dilanti den bida. Durante di e transcurso di tempo nos hende muhenan den comunidad a tuma un rol central, fuera cu nan ta mama, esposa of soltera, yiu y cu un trabou full-time. Hopi biaha pa mantene e balansa entre e exigencianan halto di trabou y cas ta trece un presion extra pa nos hende muhenan y francamente hopi biaha nan ta wordo discrimina pa motibo di e balansa aki cu nan tin cu mantene den bida.

Ley di crèche;

Aña pasa Aruba a conoce un ley di crèche caminda cu tin reglanan basico pa cada centro di cuido di mucha por atene nan mes na dje Tawata falta pa nombra un inspector encarga pa tene control ariba e centronan y continua cu e implementacion di e ley. Tambe pa sondea e posibilidad cu doñonan di trabou por deduci fiscalmente pagonan di crèche pa yiunan di nan trahadonan. E ley aki en particular ta uno cu tin un beneficio pa mayornan y specialmente pa nos hende muhenan cu ta forma parti di nos forsa laboral. Na momento cu tin mas control lo tin un poco mas trankilidad pa asina tur mayor por traha sabiendo cu nan yiu ta den bon man.

Hende muhenan na Aruba mester exigi pa pago igual pa mesun trabou;

Aruba durante e transcurso di tempo a bay hopi dilanti den e gender-gap y ta wordo paga miho cu antes si compara e pago pa mesun trabou pa hende homber. Hende muhenan di awendia ta yega den posicionnan mas halto y tin mas flexibilidad den trabou.

Hende hombernan tin un papel importante pa yega na igualdad di genero;

Locual si Sra. Arends-Reyes ta haya cu mester trece dilanti ta e concepto eroneo cu hopi hende homber tin ora ta papia di ‘gender-equality’, nan ta kere cu hende homber no tin un rol importante pa yega na e igualdad y cu nan no mester yuda e hende muhenan mas den ningun sentido di palabra pasobra e hende muhenan mes por. Ta netamente pa e motibo ey, hende muhenan no mester acepta ora cu un hende ta bis’e cu algo ta imposibel.

Discriminacion, intimidacion y maltrato;

Tin discriminacion, intimidacion y ‘harrassment’ ta pasa na Aruba pa motibo di genero, tambe ainda Aruba tin demasiado caso di maltrato fisico, verbal y mental na nos hende muhenan. Cada hende muhe cu dicidi di no acepta esaki ta yuda tur otro hende muhe pa trece conscientisacion tocante e topico. Den e cuadro di e tema di e aña aki ‘press for progress’ Aruba mester keda percura pa brinda suficiente oportunidad pa nos hende muhenan sigui progresa den bida! Un palabra di felicitacion y animo na tur nos hende muhenan na Aruba Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.

