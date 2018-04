Implementacion di e crisisplan social ta un mester

Durante primera tanda di pregunta durante tratamento di presupuesto 2018 Parlamentaria Marisol Lopez-Tromp tabatin un serie di pregunta pa ministernan Glembert Croes y AndinBikker.

Mirando e sucedido lamentabel di november aña pasa, el a puntra Minister di Asuntonan Social con diferente e procedura ta awor for di momento cu p.e. un maestro di scol ripara of señala casonan manera esun di e dos angelitonan cu a perde nan bida aña pasa?

Pa loke ta e lista di bijstand, a puntra cual tabata e ultimo keuring cu a tuma luga y cual ta bay ta e siguiente y kico Minister ta premira cu lo bay ta e cantidad di hendenan riba e lista aki. Tambe con lo bay purba di reduci e lista pa satisfactoriamente wak cu e personanan aki a logra haya un trabou.

Kico gobierno ta haciendo pa stimula e doñonan di trabou tuma den servicio mas personanan cu limitacion y pa sostene tipo di organisacionnan manera Trampolin cu ta yuda nos hendenan cu limitacion haya un trabou den cual nan por ta exitoso.

Parlamentaria Lopez-Tromp a expresa cu tur hende mester apoya e plannan pa loke ta e crisis social y como tal a presenta un mocion cu ta bisa cu: considerando cu gobierno anterior no a atende cu e problema di mucha y hoben na un forma debido; cu a neglisha presencia di Departamento di Asuntonan Social den barionan; cu e Crisisplan Sociaal ta un necesidad cu mester keda riba agenda politico pa por lo menos 4 aña y mester wordo monitorea; cu e problemanan social unda mucha y hoben ta involucra ta aumentando; cu derechonan di mucha mester wordo salvaguardia; cu mester ofrece posibilidadnan na e personanan y/of famianan cu ta den un circulo y cu no por sali for di e situacion dificil den cual nan ta; y cu ta di vital importancia pa duna atencion y ehecuta tur e rapportnan cu e departamentonan concerni tin. Ta urgi gobierno pa den un menor termino posibel yuda implementa entre otro e Defensor di Pueblo y Defensor di Mucha, mientras cu ta reforsa e Departamento di Asuntonan Social pa por brinda mas asistencia na famianan den necesidad, pa reforsa e posicion di centronan di bario como pilar di convivencia den nos comunidad y reforsa e Multidisciplinair Centrum pa por duna mas asistencia na muchanan cu problemanan di comportacion.

Pa loke ta e preguntanan haci na Minister Andin Bikker door di Parlamentaria Marisol Lopez-Tromp por menciona entre otro: con leu gobierno ta pa por logra haya un camber pa interogacion cu video specialmente pa e departamento di Kinder en Zeden Politie. Algo cu ta necesario, mirando cu loke tin actualmente no ta adecuado pa mucha.

Tambe a puntra si minister por splica riba e parti di KIA kico ta wordo haci of tin pensa di wordo haci pa e seccion di hobennan cera eyden por uza nan tempo mas util posibel pa nan por reintegra na e mihor forma den comunidad.

Si Minister Bikker por splica riba e maneho nobo pa loke ta Dimas mirando e echo cu nos poblacion a crece masha hopi mes den ultimo decada y e ta un reto pa henter comunidad, incluyendo dicho departamento.

Finalmente Lopez-Tromp a pidi Minister Bikker si por duna un splicacion pa e veiligheidshuis, riba kico su rol ta relata na otro departamento y instancianan y riba ki grupo e ta enfoca.

Diabierna e reunion publico di tratamento di presupuesto lo continua.

