Impacto di YMCA of Aruba den 2020

E aña aki na april YMCA of Aruba lo ta cumpliendo su di 65 aña ta aportando na e comunidad di Aruba. Aña 2020 no tabata uno facil pa YMCA, pero nos a sigui purba di tin un impacto positivo riba nos comunidad. Nos actividadnan mester a wordo limita y por medio di un “infographic” nos ta presenta un resumen di aña 2020.

Prome cu e pandemia di aña pasa, YMCA tabata organisa diferente actividad pa e comunidad, manera e conocido lesnan di computer, lesnan di cushinamento y, special pa nos muchanan, e diferente camps durante e periodonan di vakantie. Na mes momento, e facilidadnan na San Nicolas y Dakota tabata na disponibilidad di publico pa wordo uza pa distinto actividad manera e Bridge Club Group, Qi-Gong, Line Dancing pa 60+ y por a huur diferente espacio di e localidadnan. Lamentablemente, asina cu COVID-19 a yega Aruba, tur esaki mester a stop inmediatamente, incluyendo nos traimerdia ‘Y’s Care’.

Na luna di juni nos a logra habri nos portanan pa cuminsa bek cu nos Y’s Care implementando tur e medidanan necesario pa tanto e muchanan como e personal por ta den un ambiente ‘safe’. Mirando cu e situacion no ta uno facil pa tur famia, e cantidad di mucha cu nos tabata tin na nos traimerdia a baha cu 35% y e cantidad di mucha cu tabata atende e camps a baha cu 12%. A pesar cu e cifranan aki a baha, nos ta contento di por continua cu nos meta di prepara nos muchanan pa bira e futuro lidernan door di haci diferente actividad cu nan pa por mantene nan curpa y mente sano.

Un proyecto cu nos ta sumamente orguyoso di por forma parti di dje y cu na mes momento ta duna nos e oportunidad di por duna bek na nos comunidad den un temporada asina dificil, ta e ‘Meals on Wheels Project’ cu ta wordo ehecuta den colaboracion cu CEDE Aruba y Rode Kruis Aruba. E proyecto aki a cuminsa den april durante e pandemia cu e meta pa ta un sosten pa e famianan cu mas a wordo afecta door di COVID-19. Tur dia tin personal di YMCA hunto cu boluntarionan ta cushina 200 cuminda cu ta wordo reparti door di Rode Kruis Aruba.

Otro aspecto positivo den 2020 ta cu a logra oficialisa e Youth Club of YMCA of Aruba riba 24 di april, consistiendo di 23 miembro hunto cu nan Presidente di Hunta di Directiva Janesis Cano, Tesorera Giandra Erasmus y Secretaria Ainhoa Quant. A pesar di e situacion dificil cu Aruba ta pasando aden, den december 2020 e Youth Club a logra organisa un evento exitoso cu e meta di recauda fondo pa nan por sigui cu mas proyecto den 2021 y tambe parti di e fondonan recauda a bay pa e grupo di TeamUp4Shady pa asina Shady por bay busca su salud den exterior.

YMCA of Aruba ta un organisacion non-profit cu ta wordo dirigi for di 1 di october 2020 door di su Secretaria General Mariana Kelly-Paula y ta conta cu un personal cu hopi amor y dedicacion pa nan trabou. For di 1 di januari 2020 e Hunta di Directiva ta consisti di e siguiente boluntarionan: Presidente Anky van der Linden-Vrolijk, Vice-Presidente Orlando Hoevertsz, Tesorera Nathaly Harms-Ellis y Secretario Ryon Dijkhoff. Demas miembronan di e Hunta di Directiva ta Albertus de Vries, Prakash Gupta, Ross Brezovar y Diego Acevedo.

YMCA tambe ta conta cu un gran cantidad di boluntario cu semper ta cla pa duna un man, specialmente durante temporada di nos vakantiecamps. Den 2020, YMCA por a conta cu e sosten di mas di 30 boluntario cu ta vooral hobennan entre 16 pa 27 aña. Ademas, nos tin lasonan estrecho cu e programanan di Erasmus+, e organizacion “Everything is possible” di Inglatera y su filial aki mes na Aruba “Tur cos ta posibel”. Esaki ta duna YMCA e oportunidad pa ricibi diferente boluntario pa asisti na nos programanan y tambe forma parti di proyectonan manera “Youth Exchange” cu nos hobennan di Aruba. Di e forma aki, nos hobennan ta haya e oportunidad di bay afo, haya experiencianan nobo y amplia nan conocemento di mundo.

Nos kier yama danki na tur e instancianan cu, a pesar di nan mesun situacion financiero den 2020, a sigui sostene YMCA: Rotary Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach y Kiwanis Club of Aruba. Sin nan contribucion YMCA no lo por a logra di por a sigui brinda su servicio na e comunidad di Aruba, specialmente na nos muchanan y hobennan. Nos ta spera di por sigui conta cu nan sosten pa nos por sigui cu nos proyectonan den 2021.

Na mes momento, nos kier gradici tur e boluntarionan y e personal di YMCA pa tur nan esfuerso y dedicacion durante e temporada dificil aki. Danki na nan amor pa YMCA nos por a continua cu nos trabounan y sostene e comunidad di Aruba. Sperando cu nos Creador sigui ilumina nos caminda pa nos por continua cu nos metanan y aporta positivamente den e comunidad.

John 15:12 “This is My commandment, that you love one another, just as I have loved you.”

