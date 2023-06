“E compromiso di Gobierno ta pa percura pa e progreso y bienestar wordo sinti den tur hogar na Aruba”

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna 5 di juni mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e bon noticia di evaluacion financiero y economico positivo di IMF su Article IV Mission. Na ciere di e conferencia di prensa, Prome Minister a laga atras su mensahe pa Aruba enfatisando cu e compromiso di Gobierno ta pa percura pa e progreso y bienestar wordo sinti den tur hogar na Aruba.

“Aruba ta den pleno recuperacion economico. Nos cifranan financiero ta indica esey caba. Y awo nos ta scucha di IMF cu e cifranan aki ta veridico. E informacion cu Gobierno di Aruba ta bin ta dunando ta confirma pa un instituto manera IMF. Esaki ta un sosten pa nos pero na fin di dia nos no por bisa cu Aruba ta recupera si e ser humano no ta recupera.

Ainda na Aruba tin hopi reto y preocupacion. Pero Aruba ta saliendo di un pandemia y durante pandemia cosnan tabata hopi mas dificil. Mi ta pidi tur hende pa nos no perde fe, no perde confiansa, no cay den negativismo y keda enfoca riba e positivo aunke con dificil e por ta pasobra di aki nos ta haya e forsa pa nos por sigui dilanti. E compromiso di Gobierno ta pa percura pa e progreso y bienestar cu nos ta buscando pa pais Aruba, wordo sinti den tur hogar. Nos ta riba bon caminda.

E discucionnan cu tin riba BBO na frontera, nos ta mira cu ta trece preocupacion y p’esey nos a scoge pa e caminda di duna mas informacion cu ta posibel. Ya caba dos siman largo, Minister di Finansa a duna informacion y diaranson awor ami lo tey cu e expertonan di Duane y di Impuesto pa duna mas informacion riba e tema aki pa trece mas trankilidad den comunidad. Nos lo trece dilanti e efectonan, inflacion y kico tur ta baha mirando cu den e pakete aki impuesto ta bay baha riba hopi producto tambe. Nos ta traha pa hiba e pais aki bek riba caminda di un finansas sostenibel pero tambe cu e ser humano ta sinti e progreso y bienestar. Ban keda cu fe y confiansa cu Aruba ta bay sali di tur loke e pandemia aki a haci nos”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.