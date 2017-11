Imeldahof ta tene un Breakfast Walk pa recauda fondo

Un biaha mas Imeldahof tin proyectonan pa nos muchanan cu ta cerca nan por haya les di musica pa cual aki Sra Chella Lesire- Profet, hoofdleidster na Imeldahof ta splica mas di e meta e aña aki.

Imeldahof e aña aki ta celebra 64 aña y el a wordo funda door di Zusternan di Betania. En conexion cu nan celebracion nan tin e di 14 breakfast walk, cu Imeldahof ta organisa. Esaki ta wordo haci pa recauda fondo pa proyecto cu nos tin pa nos muchanan. Por ehempel, un di e proyectonan ta pa e muchanan haya les di musica. Nna tin diferente material caba, manera conga, guitara, blokfuit, cuarta y awo nan mester boluntario pa duna les di musica. Nan tin hopi mucha cu talento den Imeldahof cu ta gusta toca y canta.

Nan topico di e breakfast walk ta ‘Nos Muchanan, Nos Responsablididad’. Tanten cu e muchanan ta na Imeldahof nan ta cay bou di nan siguridad. Nan ta wordo brinda stabilidad, y un hogar. Nan ta bay scol, nan ta haya chance pa bay un volley of zwemles. Tambe nan ta buscando les di musica pa nan por desaroya nan mes y socialisa cu e mundo pafo di Imeldahof.

Imeldahof tin cuater cas, cuater diferente cas, e prome cas ta e Crisis Observatie, caminda muchanan ta drenta. Despues ta haya Cas cu ta funciona Traimerdia, unda nan t amita na cas, mita na Imeldahof. Despues ta haya e Leefgroep. Esaki ta e muchanan cu ta keda mas largo den Imeldahof. Y tambe tin e Behandelgroep. E cuater casnan por tin e maximo di 14 mucha, tin verticale groep, dus muchanan desde 6 aña. Mucha homber por keda te 14 aña y mucha muhe por keda te 18 aña.

P’esey nan ta bezig pa haya fondo pa e muchanan por haya mas actividad, mas material pa les di musica y banda di esey tambe nan tin un proyecto di Big Sister, cu ta pa e muchanan pa haya un hende di afo, un boluntario cu por buscanan den bes en cuando, bay lama, bay cana den stad, cana cu nan, dunanan un conseho pa nan sinti e ambiente di con ta anda cu un ruman muhe of un ruman homber, con pa anda cu otro.

Actualmente tin capacidad pa mas mucha, e ultimo temponan nan tin 32, cual ta stabiel un rato, ni baha ni subi. Tabata tin un temporada cu nan tabata riba 32, pero e ultimo temponan nan tabata tin 32. E capacidad maximo ta 52.

Locual cu Imeldahof ta bay ta organisando den luna di November, manera e Breakfast walk. Tur esey ta poni caba ariba nan Facebook page. E evento lo tuma luga dia 26 di November pa 6 or di mainta. Ya pa 25 di November por registra, for di 10 or di mainta, te cu 2 or di merida, pa asina facilita tur hende cu no por bin trempan pa registra dia 26 di November. Prijs pa ticket ta 12, 50 y esakit a inclui un t-shirt y tambe un breakfast despues di caminata.

Ruta lo ta mas o menos 5 km, e lo ta un tiki mas. E lo ta saliendo for di e cura di Imeldahof mes, bay direccion ex- warda polis Noord, lora man rechts sigui straight, djey bira na man links unda tin un Veterinarie Clinic, sigui straight den bario di Alto Vista, te prome cu e crusada di Philip Animal Garden, den Montaña, richting Frans Figaroa, pa subi caminda grandi pa bay bek Imeldahof. Pa mas info por yama di dialuna pa diabierna na 587-6085 of whatsapp na 593-7815, pa si mester reserva ticket, sea grandi of chikito.