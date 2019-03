Imeldahof lo tene su zumbaton anual diabierna awo

Imeldahof, ya pa cinco aña caba ta tene un fundraising zumbaton. E aña aki, despues di un ausencia di un aña, esaki ta bek. Sra. Joanne Maduro, leidster (giuado) na Imeldahof ta splica kico tin tras di e evento aki.

Diabierna awo, Imeldahof lo tene su di cuater zumbathon, for di 6 or y 30 pa 8 or y 30. Lo tin diferente instructornan di zumba. E evento lo ta tuma luga na Imeldhof mes, for di 6 or y 30 pa 8 or y 30. Manera bisa anteriormente, lo bay tin varios instructornan di zumba, e.o. Sr. Michael Goldstein for di Merca. E idea aki a nace 4 aña pasa, door di Sr. Michael Goldstein y su famia, cu e meta pa recauda fondo, pa e muchanan. E meta principal tras di e evento aki, ta pa recauda fondo pa e muchanan di Imeldahof. E prome meta cu sr. Goldstein tabata pa hendenan conoce Imeldahof, y pasa un rato agradabel pa e muchanan. Lo bay ta 2 ora di zumbathon.

Tur esunnan cu ta interesa por yama Imeldahof na 587-6085, pa carchi of por pasa na Imeldahof pa carchi, na balor di 5 florin. Nan meta ta pa haya 260 persona, mirando cu e evento aki a crece cada aña.

Sr. Michael Goldstein ta biniendo Aruba pa varios aña caba. Nan ta un agencia cu ta trata adopcion. Nan a bishita Imeldahof, unda cu hasta nan yiunan ta bin cu nan, pa pasa tempo cu e muchanan. Cinco aña pasa el a bin cu e idea di Zumbathon, y cada aña e ta creciendo. E ta zorg pa recruta e instructornan di zumba, restaurantnan ta coopera, como tambe supermarketnan pa cu e doorprizenan.

E meneer ta cu vakantie na Aruba y tur aña mientras cu e ta cu vakantie na Aruba, e ta coordina e actividad aki. E muchanan ta pasa un rato agradabel tur hende ta balia y gosa, pasa dushi hunto cu tur esunnan presente na e actividad aki.

Un y tur ta keda cordialmente invita pa asisti na e evento aki, cu ta pa un bon causa, pa recauda fondo pa nos muchanan di Imeldahof.

