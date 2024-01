Desde cu a conoce di e poster cu ta anuncia e tradicional Semana Santa 2024 na Sevilla, Spaña, a lanta un polemica intenso entre esunnan cu ta aproba e imagen y esunnan cu ta consider’e un blasfemia.

E criticonan di e poster riba e festividad, cu lo tuma luga entre dia 24 y dia 31 di maart, hasta a haci un peticion online exigiendo pa par’e y cu a acumula mas di 9 mil firma.

E piesa polemico aki a wordo presenta diasabra ultimo p’e Consejo de Hermandades de Sevilla, organo encarga di e regulacion di e conhunto di procesion di Semana Santa di e capital Andaluz.

E cuadra ta pertenece n’e artista Sevillano Salustiano Garcia di 59 aña, reconoci na nivel internacional y cual obranan ta expone den museo di e paisnan manera Alemania, Reino Uni, Francia of Merca, entre otro.



E resultado di e encargo cu a el a realisa p’e Conseho di Hermandad no tabata un sorpresa pa cualkier cu conoce su obra, caracterisa den su ultimo temponan p’e figuranan bleek riba un background cora, manera cu a plasma n’e ocasion aki Cristo resucita.

Asina ey, e polemica ta enfoca riba e imagen di un Hesus cu ta refleha “e parti luminoso di e Semana Santa,” manera cu e autor ta indica, cu a tuma su propio yiu como modelo. “Mi Cristo ta luci hoben y bunita. Hoben, manera e metafora di puresa: manera cu La Birgen Maria a mustra den historia di arte, casi como un adolescente. Y bunita pasobra, mi a cita Plato: beyesa y bondad ta e mesun cos,” e artista a splica.

Sinembargo, e obra a genera hopi polemica y e rednan social a yena di critica, hopi di nan cu un trasfondo homofobico, yegando na afirma cu ta trata di un obra mas propio di e orguyo LGTBIQ+, cu di uno di un fiesta religioso.

Entre e opositornan a cualifica e obra di ta “femenisa,” “insulto n’e Cristiannan,” “ofensivo” of “blasfemo.” E Instituto de Politica Social, un organisacion ultraconservador na defensa di famia y cu balor catolico, ta considera cu ta trata di un “Cristo sexualisa y sensual,” loke ta constitui na nan parecer “un ofensa grave.”

Sinembargo, e opinion na mundo di hermandad no ta unanime. Otro hende ta contempla e pintura como un gran obra di arte y ta defende cu apenas a move di e imagen clasico di Cristo resucita.

Di su parti, Salustiano a defende su obra afirmando cu no ta trata di un cuadra “revolucionario” y cu su intencion tabata pa haci un cuadra “amabel y respetuoso.” “Tur e resto cu a sali mi ta pensa ta fruta di e incultura, di no sa nada, di no tabata nunca den un museo, hasta, mi ta imagina, cu ni den un iglesia,” e artista a bisa den un entrevista.

“Si un hende mira mi cuadra como algo sushi, ta su propio sushedad interno ta loke ta proyectando den e cuadra,” e pintor ta indica, despues di a sigura cu e ta “fiel n’e tradicionnan” y e religion cu el a nace y a crece aden, y cu “tur esey ta den e cuadra.”

Di su parti, e alcalde di Sevilla, Jose Luis Sanz, di Partido Popular, a manifesta cu e gusta e cuadra y cu “e cuadronan di Semana Santa tur aña no por ta mesun cos ni por ta igual.”

E mandatario a sostene cu “e polemica ta parce mi un poco artificial.” “Salustiano Garcia ta un di e pintornan contemporaneo mas importante cu tin den nos pais y tur hende conoce su obra,” el a declara n’e medionan recogi pa Europa Press.

Manera tur polemica cu e ta confronta riba X, ex-Twitter, e red a inunda di un cantidad di meme. Algun usuario a hacie for di e punto di bista di un controversia cu nan ta considera como artificial y otro a observa e critica cu e parce un Hesus demasiado hoben.

Toch e usuarionan a concentra riba e desnudez di e Cristo, algo profusamente documenta den e iconografia religioso di e artistanan grandi den e ultimo cinco siglonan, mientras cu tin un hende cu kier a pone e enfoke riba e hipocresia di esunnan cu ta defende cierto tradicionnan den algun ocasion y den algun otro no.

Pero hopi, lagando atras e idioma chistoso y sarcastico di Twitter, nan kier a enfoca riba e cuadra cu e ta respeta e tradicion di representacion di Cristo resucita, comparando e imagen di Salustiano cu e pintornan grandi y conoci.

A pesar cu e sector critico a lansa nan flecha contra e hubentud di e modelo representa, e desnudez of e colo demasiado blanco di e cuero, loke mas a molestia ta cu hopi a percibi e figura como sensual of directamente homosexual, algo cu nan ta considera cu ta molestia e sentimento religioso.