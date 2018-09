Imagen di El Nazareno ta “yora” sanger

CARACAS, Venezuela- Debotonan a logra capta imagennan di e Nazareno di San Pablo, na e misa “El Salvador”, ora cu aparentemente, e tabata saca sanger for di su garganta y wowonan.

E imagen ta den un tempel ubica den e urbanisacion Las Acacias, den e parokia San Pedro di Caracas, deboto y curiosonan por admira e imagen, pero na cierto distancia. Sin embargo, autoridadnan eclesiastico no a pronuncia nan mes pa cu esaki.

E situacion ha conmociona rednan social y ta tema di varios interpretacion, sea di fe, speransa of hasta di mal presentimiento.

No ta prome biaha cu un fenomeno manera esaki ta surgi na Venezuela. E mas reciente caso tabata na 2012 ora cu debotonan di Virgen de la Rosa Mística, na Ejido, estado Merida a sigura cu nan a wak e imagen di e birgen ta yora sanger, den e iglesia San Miguel.

