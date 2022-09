E cantante Ily despues di su exito “Un anochi so” ta pone den circulacion su di dos tema promocional.

Ily, semper a participa den diferente Festival di Cultura y su participacion e no a laga esaki un banda tampoco.

Su amor pa cultura ta data for di su infancia y semper cu haya e oportunidad pa participa e lo haci’e tambe.

Su participacion n’e festival nan aki e la logra di yega di ta riba e lista di finalista nan.

Canto pa Ily ta su terapia y un forma di por un expresa su sentimento di forma explosivo, su prome biaha riba escenario tabata na edad di 17 aña y for di eynan esey tabata e “Jump start ” pa tuma canto mas na serio.

T’e asina leu cu e la dicidi di tuma e pen y scirbi su prome composicion na su mes sobrina p’e por participar na un festival, tras di su nomber tin e obra titula “Dune un man”, “Strey a Cora” entre otro.

Pero su pen no a para keto na lo cultural, tabata dos (2) aña pasa den pleno pandemia e la cuminza compone pa ensambla esaki den diferente genero.

Cu tur e composicion nan aki den su man e la aserca diferente arreglista pa elabora e parti musical pa cada obra.

Por ehempel, su tema “Un anochi so” e arreglo tabata den man di Candred ‘Shuby’ Lanoy y den e tema nobo aki “Sigui bay” e arreglo a ser ensambla pa Migi Boss.

E otro proyecto nan musical cu Ily tin prepara lo conta cu e colaboracion di entre otro Dwight Leoneta y Denny Loefstop, pero Ily a pone bon cla cu e otro proyecto nan musical lo ta completamente varia.

Mester remarca cu su prome tema promocional a yega di posiciona su mes number #1 riba “Hashtah #18”, “Bomb di siman na Blue 107.5 FM”, “Plataforma Farandulero” Top 5 di aña na Boneiro, nomina tambe p’e premiacion “Wiri di Oro” banda di Buleria, Jell-yz y Shine Music.

Tambe e la figura den “Top 100” di aña na diferente station di radio.

Su tema nobo “Sigui Bay” ta relata un situacion cu kizas por a pasa directo of indirectamente cu bo mes of bo entorno.

Ily ta duna un discripcion di su tema nobo cu ta como lo siguiente: “Esaki ta bayriba di un relacion nobo y e ex-pareha ta keda insisti den e relacion actual, pero n’e mesun momento tin un otro storia hinka den otro. Un pareha cu a bay introduci su chick na su mayornan y e mama no ta keda contento cu su yiu y no kier p’e relacion sigui. Pero tog e yiu homber ta dicidi di continua su bida/relacion cu’e chick apesar di no tin e aprobacion di su mama. Den e video clip cu a ser filma y produci complemente dor di Dani Cruz ta ser ilustra un caso hipotetico di e storia”.

video clip link: