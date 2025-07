Riba 30 di juni 2025, Illay Leon a defende su tesis exitosamente y asina a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Illay a defende su tesis titula ‘Sustainable Agricultural Entrepreneurship’ dilanti di e comision di graduacion cu tabata consisti di dr. Luc Alofs, Christie Mettes, MSc y Francielle Laclé, MSc. Presente tabata e manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia di Illay, docente di Universidad di Aruba y e coleganan di estudio.

Illay a investiga con por desaroya agricultura sostenibel na Aruba pa fortalece siguridad alimentario y resilencia economico. Illay a basa su investigacion riba e modelo Dougnut Economics, cu ta enfoca riba economia di conocemento, modelo di negoshi sostenibel, oportunidad financiero y e cuadro legal.

E participantenan di e investigacion ta emprendedornan agricola, specialista di industria, y creadonan di maneho envolvi den e sector agricultural di Aruba.

Un di e recomendacionnan ta pa emprendedornan pone enfoke riba cultivo diverso cu no solamente ta yuda aumenta biodiversidad, pero tambe por habri fuente nobo di ingreso. Otro recomendacion ta cu mester reforma e maneho di tera pa por permiti desaroyo di infrastructura basico.

Ta gradici e docentenan di e departamento di OGM y tur profesional cu a yuda of guia Illay como studiante. Gradicimento na tanto esnan di Universidad di Aruba y tur esnan externo, cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

