Actualmente tin un proposicion di ley na Parlamento pa legalisa matrimonio entre personanan di mesun sexo. Raad van Advies a duna su conseho positivo caba riba e proposicion di ley aki y Hof tambe a obliga gobierno introduci un ley di tal indole. Gobierno di Aruba no tabata di acuerdo cu e decision di Hof y diabierna 10 di november huesnan di casacion lo cuminsa trata e caso na Hulanda.

Nos por a scucha nos Prome Minister defende derechonan di e comunidad LGBT+ den un conferenecia na Den Haag tocante progreso di femenismo. Lidernan religioso tambe ta para pa derecho igual den casonan igual. Sinembargo tanto Gobierno como Parlamento mester realisa cu ora ta trata di matrimonio di personanan di mesun sexo Corte Europeo pa Derecho humano ya a dicta cu aki no ta trata di casonan igual. Consecuentemente no tin derecho legal pa habri matrimonio pa personanan di mesun sexo na Aruba.

Gobierno y Parlamento mester puntra nan mes dicon e luchadonan pro LGBT+ a bini cu un proposicion di ley pa acomoda lesbiana y gay (LG) pero nada pa bisexualnan (B). Si e lucha berdaderamente tabata pa igualdad ta exclui bisexualnan for di e proposicion di ley aki. Esaki no ta prueba cu e meta real no ta igualdad sino simplemente desmantela matrimonio conforme ley di Dios y ley di naturalesa? Legalisa matrimonio entre personanan di mesun ta habri un caha di pandora pa legalisa tur otro tipo di preferencia sexual den futuro. Pedofielnan na Hulanda y Merca ya a cuminsa uza e mesun strategia cu homosexualnan tambe ta uza, esta nos a nace asina.

E consecuencianan di legalisa matrimonio di mesun ta mucho mas cu simplemente duna dos personan cu ta stima otro cierto derecho. E ta encera tambe cu Gobierno ta declara cu e acto homsexual ta normal y cu esaki mester wordo inclui den enseñansa na nos muchanan. Pa no papia mes di e riesgonan pa salud ora hende uza partinan di e curpa humano contrario na su diseño y funcion. Ya caba tin un aumento di problema di salud bou di hende muhe den un relacion heterosexual den cual ta uza practicanan di e bida homosexual. Esaki ta djis algun di e consecuencinan si Parlamento declara cu e acto homosexual ta normal.

Gobierno no mester sucumbi pa presion di Hulanda cu hasta a cambia su constiticion pa acomoda hendenan LGBT+. Lidernan religioso ta haci un apelacion na Gobierno pa duna pueblo di Aruba e oportunidad pa expresa su mes riba e topico aki pa medio di un referendum. Asina so por garantisa cu democracia ta funciona berderamente relaciona cu e topico aki.