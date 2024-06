E discusion relaciona cu matrimonio di mesun sexo a conoce un punto culminante luna pasa aki na Aruba ora Parlamento a keda sin aproba e proposicion di ley. Iglesianan Cristian di Aruba ta gradici tur e Parlamentarionan cu a vota pa mantene e definicion actaul di matrimonio den nos leynan. Pueblo por a tuma nota con den un frega di wowo esnan cu mester representa henter pueblo den Parlamento a defende algo cu mayoria di pueblo ta desaproba. Hasta Corte di Apelacion tabata mas sensitivo cu nos Parlamento mes pa no impone un decision riba nos pueblo sin tene cuenta cu e sentimento di pueblo. Esaki mester sirbi como ehempel pa nos Parlamentarionan.

Ni maske cuanto hurista of cuanto Parlamentario ta na fabor di e ley aki, echo ta e huristanan di e corte mas halto pa derecho humano di Europa a determina cu no ta existi un derecho humano riba matrimonio di mesun sexo. E codigo civil di Aruba no ta viola e Tratado Europeo pa Derecho Humano den e asunto di matrimonio. Nos tur ta di acuerdo cu den casonan igual mester tin trato igual. Pero Corte Europeo pa Derecho Humano a determina caba cu matrimonio hetero y matrimonio homo no ta casonan igual.



Na juni 2024, despues di mas cu 20 aña cu e gay lobby ta purba inflencia opinion publico, solamente tres pais a legalisa matrimonio di mesun sexo despues cu nan respectivo pueblo a aproba esaki via referendum. Den 34 otro pais sea Parlamento of Corte a impone esaki sin tene cuenta cu opinion di pueblo den e asunto aki. Un gran mayoria di e 195 paisnan na mundo ta desaproba matrimonio di mesun sexo. Parlamento di Aruba no mester impone e deseo di un minoria riba henter nos pueblo mientras cu nan sa cu mayoria no ta aproba matrimonio di mesun sexo.

Ta un engaño cu ley di matrimonio di mesun sexo lo trece felicidad of igualdad pa e ciudadanionan aki. Den paisnan europeo caminda tin un tolerancia hopi halto pa homosexualidad problemanan mental y abuso di substancianan intoxicante ta keda halto bou di e poblacion homosexual. Pastornan ta comprende e lucha cu famianan tin ora un miembro di famia ta lucha cu homosexualidad. Den e famia di iglesia tambe tin hende cu diariamente ta lucha cu exito contra sentimentonan no desea cu ta lanta den nan pasobra nan ta siña somete nan bida na Cristo tur dia di nobo.

E echo cu Parlamento no a haya e 11 votonan necesario pa pasa e ley dia 8 di mei ultimo combina cu e decision di Corte di Casacion pa aplasa su fecha pa duna un veredicto ta algo sobrehumano pa cual Dios merece tur honor y gratitud.