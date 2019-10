Iglesianan Cristian di Aruba: Pakico Aruba Mester Mantene Matrimonio Original

Matrimonio di mesun sexo ta un topico di actualidad den varios pais rond mundo. Pa motibo di cobertura cu e tema aki ta haya hende ta bou di impresion cu ta mayoria pais di mundo a legalisa matrimonio di mesun sexo. Te cu october 2019 ta rond di 30 di e 195 pais registra na Nacionnan Uni a legalisa esaki. Tin presion pa gobierno of Parlamento di Aruba legalisa matrimonio di mesun sexo. Iglesianan Cristian di Aruba kier a contribui na e discusion rond di e tema aki door di duna algun observacion di importancia.

Discriminacion:

Un agrumento di parti di activistanan homosexual ta trato igual pasobra ley di matrimonio segun nan ta discrimina. Discriminacion kiermen haci distincion y nos leynan ta discrimina den sentido positivo. Nos leynan no ta permiti un persona menor di edad saca rijbewijs pasobra un menor di edad no por actua igual cu un adulto den trafico. Di mesun manera no ta acepta matrimonio di mesun sexo pasobra no ta trata di casonan igual. Matrimonio tin como meta pa salvaguardia e rasa humano y promove bienestar general. Matrimonio homosexual no por produci e siguiente generacion di ciudadano. Tambe expectativa di bida di homosexualnan ta hopi mas abou cu poblacion general pasobra estilo di bida homosexual tin hopi riesgo pa salud. Un otro diferencia ta cu violencia domestico ta mas halto bou di parehanan homosexual compara cu parehanan heterosexual. Si no ta trata di casonan igual no por papia di discriminacion.

Democracia representativo

Nos sistema politico ta encera cu ta parlamento ta salvaguardia intreres di pueblo. Parlamento mester vigila cu gobierno ta cumpli cu deseo di pueblo y tene su mes na nos leynan cu e propio parlamento ta aproba. Un gran mayoria di Aruba no ta na fabor di legalisacion di matrimonio di mesun sexo. Pero nos sistema electoral no ta duna un ciudadano cu ta contra matrimonio di mesun sexo e garantia cu su voto no ta bay pa nombra un persona den parlamento cu si ta na fabor di esaki. Ta pesey nos mester evita cu activistanan homosexual presiona sea gobierno, parlamento of huesnan pa aproba nan estilo di bida. No ta husto pa gobierno of parlamento dicidi riba e topico aki sin cu realmente ta consulta cu pueblo pasobra e consecuencianan ta grandi pa nos sociedad.

E miho garantia pa lanta e siguiente generacion di ciudadano responsabel ta wordo haya den Scritura. Pesey un homber lo bandona su tata y su mama, lo uni cu su esposa y nan dos lo bira un solo carni, esta un unidad familiar nobo. Eaki kiermen lanta mucha den un matrimonio di un homber y un muhe. Den nos proximo comunicado lo duna mas argumento pro famia original.

Comments

comments