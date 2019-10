Iglesianan Cristian di Aruba: Mas Motibo pa Aruba Mantene Matrimonio Original

Actualmente tin un lucha tras di cortina pa forsa Aruba reconoce matrimonio di mesun sexo. Un tactica di e activistanan homosexual ta pa evita bos y voto di pueblo door haci apelacion na corte of na parlamento. Corte mester dicta a base di nos leynan existente. Parlamento so tin palabra final den cambia ley. Matrimonio pa parehanan homosexual no ta un derecho humano. Iglesianan Cristian di Aruba kier a contribui na e discusion riba e topico aki door di trece algun punto adicional di relevancia. Tanto nos pueblo como nos parlamento mester ta bon informa prome cu tuma un decision riba e asunto aki, pasobra e consecuencianan ta grandi.

Origen di homosexualidad:

Ciencia nunca a produci evidencia pa determina origen di homosexualidad. Algun ta bisa cu hende ta nace homosexual, otro ta bisa cu hende ta bira homosexual den transcurso di bida. Cu un hende por sinti atraccion sexual pa un persona di mesun sexo ta un realidad. Cu un persona adulto por sinti atraccion sexual pa un menor di edad tambe ta un realidad. Cu un homber hetero por sinti atraccion sexual pa un muhe cu no ta su esposa tambe ta un realidad. Di unda e sentimentonan aki ta bin no ta e punto importante. Importante ta e manera cu sociedad ta responde na e sentimentonan aki. Sociedad ta bisa cu no ta bon pa un adulto entrega na su deseo sexual pa un menor di edad. Sociedad ta bisa cu no ta bon pa un homber casa entrega na su deseo sexual pa un muhe cu no ta su esposa. Di e mesun manera sociedad mester bisa tambe cu no ta bon, no ta moralmente aceptabel, cu un hende ta entrega na su deseo sexual pa personanan di mesun sexo.

Sentido comun:

Tin hopi caso di persona cu antes tabata homosexual y awor a logra vence nan atraccion pa personanan di mesun sexo. Esaki riba su mes mester ta prueba cu ta posibel pa cambia. Tin casonan documenta di hende cu a sali for di estilo di bida homosexual sin ningun clase di terapia. Dr. Jose Dunker ta un psikiatra na Republica Dominicano cu a yuda hopi hende sali for di e estilo di bida homosexual. Un di e consecuencianan di legalisacion di matrimonio di mesun sexo na Merca ta cu awendia varios estado ta pusha pa declara asistencia na personananan cu kier sali for di e estilo di bida homosexual como algo ilegal. Na hulanda e forma di terapia aki no ta wordo cubri mas door di seguro medico. Homosexualnan ta bisa cu nan a nace asina y nan no por cambia. Pedofilnan tambe ta bisa cu nan a nace asina y nan no por cambia. Promove prefencia sexual di homosexualnan ta un ideologia, e no ta basa riba leynan di naturalesa. Simplemente bisa, e ta contra naturalesa.

