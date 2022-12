Recientemente por a tuma nota cu lidernan religioso di casi tur denominacion a vocifera nan desacuerdo cu veredicto di corte di apelacion cu lo haci matrimonio di mesun sexo legal na Aruba. Tambe nos por a tuma nota di algun politico cu a laga sa cu nan ta di acuerdo cu matrimonio di mesun sexo. Lidernan religioso kier a laga pueblo di Aruba sa cu ta un cantidad masha chikito di persona ta homosexual den cualkier comunidad. Esaki ta varia entre 2 pa 5% di e poblacion pero e lgbt lobby ta promove nan agenda asina agresivo cu hasta medionan di prensa y algun empresa rond di mundo a cuminsa sostene nan ideologia. Esaki ta duna hende e impresion cu ta hopi mas hende ta homosexual. Na december 2022 tin solamente 33 di e 195 pais den mundo na unda matrimonio di mesun sexo ta legal. Kiermen un gran mayoria pais den mundo no ta reconoce matrimonio di mesun sexo.

Accion di firma

Corte Europeo pa Derecho Humano a determina cu matrimonio no ta un derecho humano pa parehanan di mesun sexo. Cu otro palabra matrimonio pa parehanan di mesun sexo no ta un asunto di igualdad sino di moralidad. Corte di apelacion a sinta riba stoel di legislador cu e veredicto aki. Con pueblo por responde na e veredicto di corte di apelacion? No ta corte tin e unltimo palabra. Ta pueblo di Aruba y su representantenan den Parlamento tin e ultimo palabra. Corte di apelacion tabata obliga di duna Pais Aruba oportunidad pa hiba e caso aki casacion. Pesey tin un accion di firma na e momento aki pa kita tur duda kico opinion di pueblo di Aruba ta tocante matrimonio di mesun sexo. Lidernan religioso di practicamente tur denominacion aki na Aruba ta haci un yamada na henter pueblo pa firma e lista contra matrimonio di mesun sexo cu ta suplica gobierno pa hiba e caso casacion. Esaki no ta un asunto di igualdad sino di moralidad.

Por firma en persona na bo iglesia, tambe por firma online. Cada ciudadano por firma un biaha so. Pa firma online bay na www.bit.ly/YenaEPetition awe mes