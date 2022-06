Iglesianan Cristian di Aruba ta para riba cu Bijbel, e Palabra di Dios, ta mucho mas cu un buki religioso pasobra el a sirbi como compas moral pa civilisacionnan di pasado y di actualidad. Bijbel tabata guia pa e manera con pueblonan y nacion mester comporta nan mes y danki na e principionan aki paisnan avansa a lanta.

Palabra di Dios ta instrui nos tocante cambio den e relacion natural estableci pa Dios entre un homber y un muhe. Cualkier cambio den esaki ta desagrada Dios pasobra esaki ta kibra su diseño original y e perversion aki ta trece enfermedad y deterioracion na e curpa humano como consecuencia di uzo contra naturalesa.

No ta husto pa uza e Palabra di Dios pa leynan moral manera “no horta” of “no mata” y ignora loke e Palabra di Dios ta bisa di relacionnan entre personanan di mesun sexo. No ta husto pa den actonan publico nos pidi Dios bendiciona nos dushi Aruba y ta agradecido cu Dios a yuda nos bay padilanti durante e pandemia pa awor pone su instruccion un banda tocante un tema asina importante.

Orientacion sexual segun su definicion cientifico ta algo di sentimento, atraccion y preferencia. Sexo ta algo fiho; sexo ta wordo defini prome cu bo nace y por wordo determina hasta despues cu bo muri. E simpel echo cu matrimonio di personanan di mesun sexo no por produci e siguiente generacion di ciudadano mester ta un señal cla pa nos sociedad cu esaki ta contra naturalesa y ta contra Dios.