Desde comienso di humanidad matrimonio y famia ta forma e base mas firme pa desaroyo sano di un sociedad. Dios mes a institui matrimonio entre un homber y un muhe. Pero si un hende no ta kere den Dios ciencia social mes ta confirma cu Dios su mandamento pa matrimonio ta esun cu ta sirbi sociedad miho.

Matrimonio entre un homber y un muhe te ainda ta mustra di ta mas beneficioso pa e pareha mes, pa nan yiunan y pa sociedad. Estudio ta mustra cu un matrimonio entre un homber y un muhe casa cu otro y cu ta dedica na otro ta mas beneficioso pa salud incluso salud mental. E ta mas beneficioso pa prosperidad financiero. E ta mas beneficioso pa lanta mucha cu ta e siguiente generacion di ciudadano.

Mucha cu lanta cu nan tata y mama biologico ta prospera miho den enseñansa y ta menos envolvi cu husticia na un forma negativo. Matriminio entre un homber y un muhe ta mas beneficioso pa crea un ambiente di siguridad cu ta haci cu hende ta bira menos dependiente di sociedad pa asistencia social of asistencia financiero.

Awendia tin estudio cu ta mustra cu mucha cu lanta den un famia di pareha di mesun sexo ta prospera di mesun manera cu mucha den un famia tradicional. Pero tin un fayo grandi cu e estudionan aki. Nan ta basa riba un cantidad chikito di hende cu a wordo investiga compara cu e cantidad grandi di mucha cu a lanta cu nan mayornan biologico.

Un di e propositonan di Dios pa matrimonio y famia ta pa mantene humanidad na existencia pa asina cumpli cu e propositonan di Dios den mundo. Solamente matrimonio entre un homber y un muhe ta percura pa nacemento di e siguiente generacion di ciudadano den un ambiente sano. Anto sciencia social ta mustra nos cu e famianan aki ta duna un contribucion positivo na sociedad.

Dia 8 di mei 2024 Parlamento di Aruba lo trata e proposicion di ley pa legalisa matrimonio di mesun sexo. Tin indicacionnan fuerte cu mayoria di pueblo di Aruba kier mantene matrimonio den nos codigo civil como un union serio y sagrado entre un homber y un muhe. Si nos Parlamentarionan tene nan mes na e decision di Corte Europeo pa Derecho Humano anto nan lo yega na e conclusion cu no ta existi derecho humano pa hende casa cu un persona di mesun sexo.

Legalisa matrimonio di mesun sexo kiermen ta duna un fabor na e personanan aki. Pero ley no mester ta basa riba fabor sino riba derecho. Parlamento no mester inventa un derecho cu no ta existi.