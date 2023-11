Dia 3 di november un gran cantidad di ciudadano a subi caya pacificamente pa mustra gobierno cu mayoria di e pueblo di Aruba kier mantene matrimonio como un aliansa entre un homber y un muhe den nos leynan. Di otro banda ta un grupito chikito ta duna hopi publicidad na y ta haya hopi publicidad pa e causa di e comunidad LGBT+. Corte di casacion na Hulanda tin un veredicto di Hof den discusion y den Parlamento di Aruba tin un proposicion di ley den discusion. Loke ta den discusion ta si dos persona di e mesun sexo tin e derecho di casa cu otro na Aruba.

Corte Europeo pa Derecho Humano, e corte mas halto di mundo den asuntonan di derecho di hende, a dicta caba cu un pais cu nenga parehanan di mesun sexo e derecho pa casa no ta discrimina. Aruba su codigo civil no ta discrimina parehanan di mesun sexo pasobra Corte Europeo pa Derecho humano a dicta cu casamento di hende di mesun sexo no ta igual na casamento di un homber y un muhe. E veredicto aki ta e hurisprudencia pa aplica den e caso actual di casacion di Pais Aruba.

Den e veredicto di Hof e huesnan a argumenta cu no tin documentacion cu mayoria di e pueblo ta contra matrimonio di personanan di mesun sexo. Pero e echo cu un gran cantidad di ciudadano a subi caya na un forma pacifico pa defende matrimonio original mester ta suficiente motibo pa Gobierno busca pa sa kico mayoria di pueblo ta opina. Basa riba leynan existente e Corte di mas halto di derecho humano no ta obliga Aruba legalisa matrimonio di mesun. E unico motibo valido pa Parlamento legalisa matrimonio di mesun sexo ta si mayoria di nos pueblo den un referendum organisa pa Gobierno scoge pa reconoce e relacion entre dos persona di mesun sexo como matrimonio. E decision aki mester ta den man di henter nos pueblo y no den man di un mayoria di casualidad den Parlamento.