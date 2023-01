Net prome cu dianan di fiesta na december 2022 Aruba a keda sorprendi cu un veredicto den corte di apelacion relaciona cu matrimonio di mesun sexo. Despues di esaki a cuminsa un avalancha di reaccionnan emocional riba e topico aki. Pa Iglesianan Cristian di Aruba e tema aki ta encera aspectonan huridico, apsectonan di sano huicio y aspectonan moral. E aspecto huridico ta cu corte no por impone Parlamento pa traha ley. E echo cu Corte Europeo a dicta cu matrimonio pa personanan di mesun sexo no ta un derecho humano a kita tur argumento di igualdad of descriminacion for di mesa.

Pa loke ta trata sano huicio, comportacion humano mester por contribui na mantene humanidad na existencia y mehora calidad di bida. Matrimonio di mesun sexo no ta cumpli cu e rekesitonan aki.

Pa loke ta trata aspectonan moral, si legalisa matrimonio di mesun sexo esaki ta un reconocimento di homosexualidad como comportacion normal. Si esaki ta normal anto ta deber di enseñansa pa siña mucha cu esaki ta normal. E pregunta moral ta cu si pueblo di Aruba kier pa nan yiu di edad di scol preparatorio y scol basico wordo siña tocante actonan homosexual. Esey ta na unda legalisacion di matrimonio a hiba na Canada, Belgica y otro partinan di mundo. Ban proteha nos muchanan door di yena e accion di firma pa hiba e sentencia “Cassatie.” Mas informacion riba facebook page di Iglesianan Cristian Aruba.