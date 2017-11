Identidad di e ocho personanan cu a fayece den atentado na New York ta conoci

NEW YORK, Merca- Polis di New York a confirma e identidad di e victimanan fatal di e atentado. Riba e lista tin cinco Argentinero, cu ya caba a wordo revela pa e gobierno di Mauricio Macri: Hernán Diego Mendoza-Espino, di 47 aña; Alejandro Damian Pagrucco, di 47; Herman Ferruchi, di 47; Diego Enrique Angelini, di 47; y Ariel Elij, di 48.

Ademas, a wordo confirma cu un Belga a muri den e atentado, Anne Laure Decadt, di 31 aña; y dos Mericano: Darren Drake, di 32; y Nicholas Cleves, di 23 aña.

E Argentineronan tabata forma un grupo di ex- compañeronan cu a gradua for di scol secundario na 1987 y nan tabata celebrando e 30 añanan di e promocion di e scol tecnico di Rosario.

Erlij, un empresario di e ciudad ey, lo a paga e biahe pa dos di su ex- compañeronan, cu pa motibonan personal no por a carga e gastonan di e pasashi pa e fecha aki.

E Belga Anne Laure Decadt tabata na New York hunto cu su mama y su ruman muhe. E tabata di e ciudad di Staden y tabata mama di dos yiu, un di tres aña y otro di algun luna.

Tocante e Mericanonan tin menos informacion, ya cu nan tabata e ultimo dos nombernan den wordo divulga. Lo poco cu a haya sa ta cu Drake tabata gerente di proyectonan na Moody’s y tabata traha den e World Trade Center y Cleves tabata di New Jersey.

E atentado a tuma luga na poco caya leu di e Memorial di e atentado di 11 di September di 2001.