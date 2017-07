Ideanan nobo ta loke lo pone Aruba sigui progresa

“Ta netamente ideanan nobo, renobacion conciente y eficiente, innovacion, uso di tecnologia y cambionan den forma sistematico, ta loke lo pone Aruba sigui progresa y duna tur hende participacion den y beneficio di esaki. No tin luga pa idea y actitudnan antigua mas.” Asina Rene Herdé a splica un grupo di hoben den weekend reuni na San Nicolas. E hobennan mes ta desapunta cu partidonan politico ta ripiti e mes un cosnan y e mes un ideanan bieu manera nan a tende den e ultimo debate. Nan ta haya cu mayoria di partido ta papia mucho cos general sin bira concreto. Nan ta critica sin duna solucion. E hobennan ta haya cu falta idea y plannan nobo y ta wak den direccion di AVP pa contesta. Pakico den direccion di AVP? E motibo ta cu nan ta wak cu ta AVP ta e unico partido cu a tribi di trece cambionan dificil, cu den futuro nan generacion lo ta agradeci p’e. E hobennan ta haya cu mayoria partido ta djis bisa loke nan hende y fanaticonan di partido kier tende, no loke ta bon pa Aruba. Nan ta haya falta di innovacion y ta puntra kico AVP si ta bay haci pa renoba enseñansa, cuido di medio ambiente, economia, cuido di salud, etc.

INNOVACION TE SOLUCION

Despues di a scucha e hobennan pa basta rato, Rene Herdé a splica dicon tin paisnan sin rikesa natural manera oro y petroleo ta crece y paisnan rico na recursonan natural ta keda atras. El a duna dos ehempel: “Sur Korea tabata un di e paisnan mas pober na mundo apenas 60 aña pasa. Nan no tin recursonan natural na abundancia. Sinembargo awe Sur Korea ta un di e paisnan mas avansa, economicamente fuerte, democratico y cu un nivel di bida halto pa tur hende. Hapon ta otro ehempel. Tambe un pais sin recursonan natural, pero cu un desaroyo tecnologico cu a haci’e un di e paisnan economicamente mas fuerte di mundo. Di otro banda tin paisnan den Sur America, Africa, Europa y Medio Oriente cu tin rikesanan natural grandi, pero toch un desaroyo stagna, un desigualdad y falta di servicio y beneficio pa pueblo. E diferencia entre e dos grupo di paisnan aki ta e uso di educacion, organisacion eficiente, leynan cu ta crea husticia y igualdad y e capacidad pa renoba e pais tur caminda cu ta necesario. E forsanan cu ta tene e paisnan “rico na recursonan natural” atras ta traha pa nan propio interes. Den paisnan cu tin un desaroyo mas grandi y un destribucion mas husto, nan a realisa cu e miho forma pa crece y desaroya ta door di percura pa tur hende bay dilanti ora e pais bay dilanti. E pensamento basico ta cu cambio y renobacion, specialmente den enseñansa, y economia ta loke ta pone paisnan crece y otronan no. E oportunidad pa participa na e desaroyo y e reparticion di beneficionan mester ta mas igual. E ehempelnan di Sur Korea y Hapon ta papia pa nan mes!” Asina Rene Herdé a splica.

RENOBACION NA ARUBA

Papiando di e futuro desaroyo di Aruba, Rene Herdé a splica lo siguiente: “E futuro desaroyo di Aruba tambe ta depende di nos boluntad y capacidad pa cambia y renoba tur structura, tur proceso, tur regla cu ta stroba un desaroyo mas lihe, mas igual y mas husto pa nos tur. Pa e renobacion aki tuma luga nos mester rechasa cu gruponan chikito ta resisti renobacion pa proteha nan propio interes of beneficio, enbes di e interes di henter nos pais y pueblo. Pa nos por aplica tecnologia mas y mas efectivo, pa nos cambia y renoba structuranan bieu cu ta stroba, nos mester educa nos mes mas y miho. Renobacion di enseñansa ta pesey un condicion indispensabel pa nos futuro desaroyo. Nos tin cu cambia e metanan di nos enseñansa, e curiculo (=kico nos ta siña) y e formanan cu nos ta siña y studia. Nos mester renoba e forma di evalua y e organisacion di scolnan. Nos mester renoba e sistema di financia nos enseñansa. Cambio den enseñansa ta condicion pa cambio den nos pais! No tin luga mas pa idea y actitudnan antigua of previlegio pa gruponan ya previligia! Futuro ta exigi inlcusion di nos tur. Participacion di tur. Oportunidad igual pa tur. Repartiicon mas hustopa nos tur. Anto e ora e forsa y creatividad uni di nos tur ta loke lo carga y pusha nos pais padilanti!”