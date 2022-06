Workshop pa pensionado of pa personanan cu pronto lo baha cu pensioen

IDEA (Desaroyo pa Empresa Arubano) un unit di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, ta organisando e workshop aki GRATIS y kier a invita tur persona cu kier bira un entrepreneur cu ta cay den e ‘doelgroep’ menciona aki riba pa bin participa den e workshop aki, cu sigur lo aporta na boso conocemento.

E workshop aki lo wordo presenta door di diferente profesionalnan den diferente ramo. E dianan aki e oradornan lo yuda bo brainstorm bo ideanan y hasi bo ideanan bira realidad.

E siguiente oradornan lo ta presente y lo presenta e siguiente topiconan:

Sr. Dave Martinus, Certified Business Coach pa ActionCOACH, y lo presenta ‘Kico ta

ensera entrepreneurship’;

 IDEA, lo elabora tocante tur nan servicio- y trainingnan/ curso cu nan sa ofrece na clientenan

y tambe lo presenta y duna guia pa traha bo ‘Business Plan’;

 DEZHI, afdeling di Vestiging van Bedrijven lo papia di tur e tipo di vestigingsvergunningen

(permisonan pa establece un negoshi) cu tin y cu bo lo por aplica na e departamento aki;

 Douane, lo presenta tocante e siguiente topiconan: Agricultura, Cria y Pesca, companianan

industrial, Vrijstelling, importacion y exportacion;

 Sra. Gayle Arends, Policy Advisor Sustainable Development Planning na Departamento di

Asuntonan Economico; y lo elabora ‘Con pa aplica e tema sostenibilidad den bo negoshi’; Notaris Johnson; lo presenta temanan di: bedrijfsvormen (eenmanszaak/ NV/ VBA), bedrijfsopvolgingen (diferencia den companianan) ora cu bo lo kier cuminsa un negoshi y

tambe lo presenta tocante testamenten/ nalatenschap (kico por laga atras y pa ken);

 SVB, lo presenta tocante wergevers- en werknemers verzekering (primanan social);

 Sr. Benny Richardson, lo papia y mustra e importancia pa ta exitoso den bo bida personal

door di biba un bida saludabel (come saludabel y sport). Tur esaki ta bo mindset pa ta un

entrepreneur exitoso!;

 Futura, lo presenta con pa aplica innovacion den bo negoshi;

 Santa Rosa, con bo por hasi di agricultura bira comercial.

Tambe lo tin intercambio di experiencia di e siguiente personanan:

– Sra. Susie Franken, propietario di Djiespie’s Place, lo duna su storia di exito;

– Sr. Lionel Rumnit, kende ta specialisa como Job Coach na ‘Trampolin pa Trabao’,

y lo conta, con e ta train e personanan cu disabilidad pa den futuro por dentra

den mercado laboral den nos sociedad;

– Sra. Sandra Brown, lo elabora tocante su storia di exito di tin un cas di anciano;

– Merrill Robles (un pensionado), con e ta yuda comunidad pa medio di un negoshi

y pafor di un negoshi.

E workshopnan aki lo ta completamente gratis y tuma lugar dianan 20 pa 24 juni venidero, entre 8:15 a.m. pa 12:30 p.m na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria. na Sun Plaza, di dos piso, sala # 25.

Personanan cu lo desea di participa den e workshop aki por registra via e siguiente maneranan aki:

 Via nos Facebook-page: Idea-Aruba, wak e add di ‘Silver Entrepreneurship’ (ful ariba), den e texto mester primi e link, cu lo manda bo na e link di Eventbrite (scribi aki bao), y eynan por yena, nomber y email; https://www.eventbrite.com/e/silver-entrepreneurship-workshop-for-retired-or-soon- to-be-retired-tickets-360492551927

 of por yama Judella of Louella na telefon #: 521-2440 / 521-2439

 of email Judella na [email protected]

Cupo ta limita, nos ta wardabo!