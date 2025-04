Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unidad di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) ta organisado un serie di workshopnan tocante: ‘Young Entrepreneurship’.

E workshopnan ta parti di e maneho di Ministerio di Asunto Economico pa stimula entrepreneurship.

Mirando cu e mundo digital di awendia ta cambiando asina rapido, ta di admira con ‘entrepreneurship’ ta ofrece e hobennan oportunidad pa crea nan mesun exito, sigui cu innovacion y pa haci impacto riba nos mercado.

E serie di workshopnan ‘Young Entrepreneurship’ ta diseña pa duna hobennan entre 18-35 aña e conocemento, habilidad y mentalidadnan necesario pa nabega den e mundo di negoshi. Durante cuater dia di workshop, e participantenan lo haya informacion valioso tocante con por haya y mantene un negoshi exitoso.

E topiconan cu lo presenta durante e 4 dianan di workshop ta e siguiente:

‘Introduction to Entrepreneurship’ – Compronde kico ta nifica pa ta un entrepreneur, e manera di pensa cu ta exigi, y con por identifica oportunidadnan di negoshi.

‘Artificial Intelligence (AI)’ – e participantenan lo haya oportunidad pa explora e mundo di AI y sa con pa aplica esaki den nan negoshi.

‘Cryptocurrency & Blockchain’ – e participantenan lo haya un miho comprondemento tocante moneda digital manera, Bitcoin y e tecnologia di data Blockchain.

‘Manage your Finances’ – Con pa maneha bo finanzas debidamente.

‘Write your Business Plan’ – deseña un ruta cla pa bo negoshi, y atrae inversionista y partners.

‘Propiedad Intelectual (IP)’ – Proteccion di bo ideanan, marca, patent y autor di bo negoshi.

‘The Power of Connection Before Content’ – team building den un negoshi.

E workshopnan aki lo ta completamente GRATIS y lo tuma lugar dianan 15 april, 13 mei, 10 juni y 1 juli venidero, entre 8:30 am pa 12:15 pm na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, situa den Sun Plaza Building, riba e di dos piso, sala # 25.

Yamada pa Accion

Esaki ta bo oportunidad pa tuma control di bo futuro y cuminsa un bida di entrepreneur excitante. Si bo tin un idea di negoshi of simplemente kier investiga e mundo di entrepreneurship, e workshop aki lo dun’abo e conocemento esencial y inspiracion pa cuminsa.

Solamente si acaso bo persona ta desea di participa na tur 4 dia den e workshopnan aki y bo ta entre e edad di 18 pa 35 aña, bo por registra via e siguiente link: https://cutt.ly/YE

Of tambe bo por scan y registra via e QR code aki:

Si acaso mester di mas informacion por yama IDEA na telefon #: 521-2440 // 521-2439

Cupo ta limita, nos ta wardabo!

Abo tin un Idea? Hasi bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.