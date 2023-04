Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di su unit Establecimento di Negoshi, kier invita tur persona cu ta den proceso pa habri un negoshi of cu ya tin un negoshi existente caba, pa asisti na IDEA su workshop di “Tips & Skills for Building an Entrepreneurial Team” dia 17 di april venidero.

E oradora, sra. Charisse Hoen-Daly, experto den Marketing & Communications y actualmente trahando na Universidad di Aruba, lo presenta par di tips y habilidad con pa crea un bon team pa opera y maneha un negoshi cu e meta pa esaki sigui desaroya y crece. Trahando den un team cu persona cu bo por confía y respeta, por haci e operacion y maneho di un negoshi mas facil.

E workshop aki ta completamente GRATIS y ta tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, den Sun Plaza Building, piso 2, sala no. 25. E orario di workshop ta di 9:00 am – 11:00 am.

Pa tur futuro empresario y esunnan existente cu ta den proceso pa habri un of otro negoshi, por atende e workshop aki.

Pa por participa, mester registra via e siguiente link riba Eventbrite of por haya e link aki tambe riba nos Facebook page @Idea-Aruba:

https://www.eventbrite.nl/e/workshop-tips-skills-for-building-an-entrepreneurial-team-tickets-605200510017

Registracion ta obligatorio y cupo ta limita. Si acaso mester di mas informacion tocante e workshop, por tuma contacto cu sra. Louella Croes-Ras na IDEA via telefon #: 521-2400/521-2439. Tambe por sigui IDEA riba su Facebook page @Idea-Aruba of bishita nos website nobo: www.idea.aw.

Abo tin un Idea? Hasi bo Idea realidad. Bishita IDEA na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.