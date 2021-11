Dia 29 october 2021, Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unit Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA), conhuntamente cu Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Sr. Geoffrey Wever, a inaugura e Website di IDEA.

Un otro logro grandi mas pa IDEA y Departamento di Asuntonan Economico completo. E website ta na Papiamento y ta contene informacionnan riba tur e temanan cu ta relevante pa un empresario por habri negoshi of ta desea di expande nan negoshi.

E informacion nan cu tin actualmente riba nos Website ta e.o. con pa planea bo negoshi, con pa lansa bo negoshi, con pa maneha bo negoshi, con pa amplia bo negoshi y un cheklist cu por guia e empresario cu e pasonan pa cuminsa un negoshi. Tambe por haya informacion di tur nos eventonan y proyectonan cu IDEA a organisa y participa den dje, den pasado y actualmente, manera Kidpreneurship, Youth Entrepreneurship, Agripreneurship, Silver Entrepreneurship (60+), Women Entrepreneurship, Cumpra Local etc.

Como cu nos ta un pais multicultural y e lenguahe comercial ta na Ingles, pronto IDEA lo presenta tambe tur e informacionnan aki na Ingles riba nos Website.

E informacionnan cu ta disponibel riba nos Website, ta danki na un bon cooperacion di Departamento di Asuntonan Economico cu diferente instancianan gubernamental y no-gubernamental.

Tur empresario y futuro empresario ta keda cordialmente invita pa bishita nos Website: www.idea.aw pa ta bon informa pa habri un negoshi of pa expande un negoshi.

