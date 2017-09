Iceberg gigantesco a laga los

ANTARCTICA – Un iceberg gigantesco a kibra for di Zuidpool y ta na caminda pa lama habri. E Iceberg ta dos biaha mas grandi cu Luxemburg.

El a scheur caba na Juli, pero a keda un solo caminda y a tik contra di e ijs cu tabata tin eynan. Esey no ta algo inusual, icebergnan por keda pa varios aña riba un solo luga.

Buraco di 18 kilometer

Pero mientras tanto tin un buraco di 18 kilometer entre e iceberg y Antarctica, segun imagennan di satelite di e organisacion espacial Europeo, ESA.

E iceberg ta 175 kilometer di largo y parce cu na algun caminda ta 50 kilometer di hancho. Segun cientificonan e ta un di e icebergnan di mas grandi den e ultimo decadanan: 6000 kilometer cuadra. Lo dura mas of menos dos pa tres aña prome cu e ijs dirti completamente.

Nivel di lama no ta hisa

Debi cu e iceberg ta keda drief despues cu el a kibra di e asina yama Larsen C-plateau riba Antarctica, e nivel di lama no lo subi. E plateaunan Larsen A y B, cu ta keda mas den nort di e penisula Antarctico, a kibra respectivamente na 1995 y 2002. Esaki si a trece un hisamento di nivel di lama cun’e, segun David Vaughan, glaciologo y director cientifico di British Antarctic Survey.

Den e proximo luna y añanan. E Larsen C plateau por crece gradualmente, of lo contrario. Cientificonan ta diferencia di e opinion aki.

Riesgo pa cruceronan

Riba lama Larsen-C, manera cu e iceberg yama, ta bira un riesgo. Antarctica ta keda pafo di e rutanan importante di comercio, pero si ta destinacion pa cruceronan for di Sur America.

Na 2009 mas di 150 pasahero y tripulacion a wordo evacua, ora cu nan barco MTV Explorer a wordo alcansa pa un iceberg.

Fuente: www.rtl.nl